Passagerfly styrtet ned i Cuba

Et passagerfly er fredag styrtet ned ud for den cubanske hovedstad Havana. Det beretter flere medier.

Der er tale om et fly af mærket Boeing 737, som styrtede ned umiddelbart efter takeoff fra Havanas lufthavn Jose Marti International Airport.

I første omgang var meldingerne, at flyet havde retning mod Guyana i Sydamerika, men nu meddeler CNN, at det havde retning mod den cubanske by Holguin. Desuden skulle flyet være fra selskabet Blue Panoroma.

CNN beskriver historien ud fra, hvad Cubas national-TV fortæller, ligesom mediet også har fået ulykken bekræftet af kilder i lufthavnen.

Plane crash in Cuba, American flight crashed shortly after take off #cuba #planecrash pic.twitter.com/W4IuiIaF1K — Matt Blakeley (@blakeley1990) May 18, 2018

Opdateres