Pavel frygter at dø som sin hustru i en krig, som han ikke ønsker

Han mistede sin hustru tilbage i 2016 under et bombardement af byen. Nu frygter 38-årige Pavel Reznichenko, at han også snart mister sit eget

Der lød et brag, da en form for mortergranat tirsdag nat slog ned tæt ved 38-årige Pavel Reznichenkos lejlighed i byen Sjastje et par kilometer fra frontlinjen i Østukraine. Fragmenter slog huller i Pavels vinduer og skadede store dele af lejlighedskomplekset.

Pavel løb straks ned i kælderen, som han har gjort flere gange før siden krigen mellem Ukraine og de russisk-støttede separatister brød ud i 2014. Det er nemlig ikke første gang, at han er blevet udsat for bombardementer. Tilbage i 2016 dræbte en mortergranat hans kone Alexandra og gav ham fysiske skader. Pavel har flere ar på hans arme, ben og mave.

- Du er bare bange, bare bange, siger Pavel, da han prøver at beskrive tirsdag nat.

- Du sidder bare i gangen med dit barn, du dækker ham, og din hustru (Pavels nye hustru) ryster ved siden af dig. Hvordan skal jeg forklare det, så du forstår? Det er frygteligt, siger Pavel, der har en 13-årig søn og i dag er pensionist på grund af sine skader.

38-årige Pavel Reznichenko er ikke kommet sig over hustruens død i 2016. Han hjemsøges stadig af hendes død. Foto: Emil Filtenborg

Den optrappede konflikt

Rusland har over 150.000 soldater nær den ukrainske grænse, og USA har advaret om, at Rusland har planer om at invadere Ukraine. Det kan ifølge amerikanerne ske indenfor ganske kort tid. Krigen i Østukraine startede i 2014 og har siden kostet 14.000 mennesker livet - en af dem var Pavels hustru, som sønnen Ilyusha i dag ikke kan huske stemmen på.

I 2015 blev der indgået en våbenhvile, som reducerede antallet af kampe i Østukraine, men de stoppede aldrig helt. De sidste fem dage er krigen blusset op igen med flere morterangreb fra begge sider, som blandt andet har ramt ned i civile områder såsom hos Pavel. En mortergranat ramte også en børnehave i sidste uge på Ukraines side.

Ukraine beskylder de russisk-støttede separatister for at provokere og for at bombe civile, mens de russisk-støttede separatister beskylder Ukraine for massedrab. Den højspændte situation har fået en række lande til at trække deres ambassadefolk ud af landet. Det danske udenrigsministerium har rådet alle danskere om at forlade Ukraine.

Fragmenter fra, hvad der kan have været en mortergranat, ramte Pavels hus. Det er ikke første gang, at han har mærket krigen på tæt hold. Foto: Emil Filtenborg

Konens død

En efterårsdag i 2016 gik det galt. Under et morterangreb af Sjastje nær frontlinjen kort før midnat mistede Pavel sin hustru Alexandra. Da angrebet begyndte skyndte de sig ned i kælderen med deres 8-årige søn, men der var ikke tid nok.

På vej til kælderen vendte Alexandra sig om for at hjælpe andre, da hun havde fået sønnen i sikkerhed. Hun blev ramt i hovedet af et fragment fra en af mortergranaterne og døde.

- Hun arbejdede her, og jeg arbejdede her (i Sjastje). Vi flygtede ikke, vi tog ikke afsted, vi forlod ikke byen… Hvis vi vidste (at dette ville ske), så var vi smuttet, siger Pavel, der mener, at de skulle have evakueret, men at de aldrig gjorde det.

I dag ved han ikke, hvor han skal gøre.

- Det er ubeskriveligt. Jeg har mareridt af alt det her lort, siger Pavel, der dog ikke har planer om at flygte, hvis Rusland nu invaderer igen, da han ikke har nogen penge.

Pavel med sin hustru Alexandra på en ferie for mange år siden. Foto: Emil Filtenborg

Jeg vil bare have fred

I et hjørne i soveværelset har Pavel en hylde med billeder af hans afdøde hustru Alexandr, som blot blev 28 år. Der er billeder af deres ture til stranden, da alting var godt. Billederne deler plads med billeder af Jesus. Pavel er tydeligt berørt af situationen og angrebet tirsdag. Han vil ikke tale om politik, men siger, at det er klart for alle, hvem der står bag.

Han tør slet ikke tænke på, hvad der sker, hvis Rusland invaderer.

- Vi har ikke brug for noget. Vi vil bare have fred… Presidenten (den ukrainske præsident Volodimir Zelenskij) skal gå ud og sige: Vi vil have fred, siger Pavel, der brugte lang tid på genoptræning efter krigen og flere gange farer op og ned under interviewet.

Pavel husker, hvordan alting var bedre før krigen. Han siger, at han aldrig helt har kommet sig over tabet af sin hustru, og det har hans i dag 13-årige søn heller ikke. I dag får Pavel omkring 500 kroner i pension om måneden, og det kan han ikke klare sig for.

- Hvad kan jeg sige om krig? Dette ord er frygteligt. Det kan ikke komme ud af dit hoved igen. Du bliver et forfærdeligt fjols, siger Pavel med hensyn til de psykiske ar.