Paven vil være fredsmægler i krig mellem Rusland og Ukraine

Pave Frans siger søndag efter et besøg i Ungarn, at Vatikanet er involveret i en fredsmission i forsøget på at stoppe krigen mellem Rusland og Ukraine.

Men han ønsker ikke på dette tidspunkt at afsløre flere detaljer.

- Jeg er villig til at gøre alt, som må gøres. Der er nu en mission undervejs, men den er endnu ikke offentlig. Når den bliver offentlig, så vil jeg fortælle om den, siger paven efter et tre dage langt besøg i Ungarn.

- Jeg mener, at fred altid nås ved at åbne kanaler. Man kan aldrig nå freden gennem lukkethed. Men dette er ikke nemt, siger han på flyet, der bringer ham tilbage til Rom.

Pave Frans oplyser, at han under under sit besøg i Ungarn har talt om situationen i Ukraine med premierminister Viktor Orban og en udsending for den russisk ortodokse kirke i Budapest, biskop Hilarion.

- Under disse møder talte vi ikke bare om rødhætte og ulven. Vi talte om alle disse ting. Alle er interesseret i vejen til fred.

Siden den russiske invasion i Ukraine 24. februar sidste år, har den katolske pave plæderet for fred nærmest hver uge, og han har gentagne gange givet udtryk for et ønske om at være mægler i konflikten.

Men uden at der har været et gennembrud på den front.

Ukraines premierminister, Denys Sjmyhal, mødtes i torsdags med paven i Vatikanet. Han sagde, at han med paven havde drøftet en 'fredsformular', som er foreslået af Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Shmyhal fortalte også ved den lejlighed, at han havde inviteret paven til at besøge Kyiv i Ukraine.

Krigen i Ukraine har kostet titusinder af mennesker livet. Millioner af mennesker er flygtet fra deres hjem, og en lang række byer er blevet sønderbombet af Rusland.