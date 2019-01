Pentagon sabler Danmarks nye kampfly

Så er der atter ugler i mosen for Danmarks nye kampfly, F-35 Joint Strike Fighter.

En ny rapport fra det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, deler den ene lussing efter den anden ud efter verdenshistoriens dyreste våbenprogram.

Ifølge Bloomberg, som har fået fingrene i rapporten inden dens officielle udgivelse, er der fortsat en række problemer med flyet, der, siden udviklingen begyndte i slutningen af 90'erne, har været ramt af en række udfordringer og budgetoverskridelser.

Sikkerhedshuller i software

Blandt problemerne, som rapporten nævner, er...

...at det tager længere tid at reparere og klargøre flyene, sådan at målsætningen om at det enkelte fly skal være tilgængeligt 80 procent af tiden, ikke er opnået endnu. Ifølge rapporten er man lige nu 'væsentligt under' målsætningen.

...at sikkerhedshuller i flyenes software endnu ikke er blevet lukket, selvom de tidligere er blevet påpeget.

...at flyets hovedsystem, ALIS, stadig ikke leverer på det ønskede niveau, hvilket 'har en signifikant effekt på hvor flyenes rådighedsgrad.'

...at klargøringspersonel og piloter på daglig basis må kæmpe med udbredte dataproblemer.

...at tests udført af US Air Force i september viste, at flyets nøjagtighed i luft-til-jord-angreb er 'uacceptabel'.

F-35 styrtet ned i USA

F-35-flyet har været ramt af adskillige problemer og budgetoverskridelser i løbet af sin omkring tyve år lange udvikling. Foto: US Air Force

Færre timer i luften

Derudover viser rapporten, at B-versionen af F-35-flyet indtil videre kan klare væsentligt færre timer i luften end de forventede 8000 timer. Ifølge rapporten er det reelle timetal 'muligvis så lavt som 2100 [timer]'.

F-35B'eren er udviklet til US Marines. Flyet kan lande vertikalt som en helikopter. Danmark har indkøbt A-versionen af flyet.

Den konstituerede amerikanske forsvarsminister Patrick Shanahan luftede tidligere på ugen sin holdning til F-35-flyet.

- Jeg hælder til, at skatteyderne skal have fuld værdi for deres penge. Og F-35'eren, kan jeg utvetydigt sige, har store muligheder for at yde bedre, sagde han ifølge Business Insider.

Hos Lockheed Martin, der producerer F-35'eren, tager ledelsen dog angiveligt ikke den nye rapport så tungt. Over for selskabets investorer skal CEO Marillyn Hewson ifølge The Washington Post have sagt, at selv hvis den amerikanske regering indkøber flere F-15-fly, som det har været på tale, så kommer det ikke til at påvirke mængden af F-35-fly, som amerikanerne vil købe.

'Det er et udviklingsprogram'

Da Ekstra Bladet i december 2017 besøgte Lockheed Martins fabrik i Fort Worth, Texas, var de mange problemer, der gennem tiderne har været med F-35-flyet, da heller ikke noget, der bekymrede vicepræsident Jack Crisler, da problemer ifølge ham er en naturlig del af udviklingen af et nyt kampfly.

- De ting her kan siges om alle kampfly, der nogensinde er blevet produceret. Også F-16'eren, sagde han dengang til Ekstra Bladet og tilføjede:

- Det her er et udviklingsprogram. Du bygger flyet, og så tester du det. Og når du tester det, vil du finde frem til ting, som piloterne ikke bryder sig om, eller der ikke lever op til de specifikationer, som vi var blevet enige om til at begynde med, og så skal det selvfølgelig fikses.

