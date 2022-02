Per i Kijev: Min kone er meget bange

Rusland anerkendte mandag aften de oprørs-kontrollerede regioner i Ukraine kaldet Donetsk og Luhansk som selvstændige republikker, og præsident Putin beordrede herefter russisk militær ind i regionerne.

Den nye udvikling har tirsdag fået skarpe reaktioner med på vejen fra statsledere , og frygten for en egentlig russisk invasion breder sig også i den ukrainske befolkning.

Efter nyheden om russernes indtog i Donetsk og Luhansk spurgte danske Per Lunds kone, om de skulle forlade deres hjem i hovedstaden, Kijev.

- Min kone er meget bange, og hun har foreslået, at vi skulle søge mod Danmark. Men jeg kan ikke lide, at vi bare skal forlade vores lejlighed i Kijev. Så jeg prøver at berolige hende og lytte så lidt som muligt til nyheder, siger Per Lund.

Han har boet i Kijev med sin ukrainske kone i omkring 12 år og er ikke selv bange.

- Putin er en idiot i min verden. Men hvad skal jeg gøre. Det er her, vi lever og bor. Og jeg finder det meget usandsynligt, at Putin vil kaste bomber tilfældigt her i hovedstaden, hvis det skulle komme dertil, siger Per Lund.

Vil blive

70-årige Per Lund vil i stedet blive i hovedstaden, selv hvis russerne måtte invadere landet.

- Det skal virkelig blive slemt, før jeg vil forlade Kijev. Jeg har min hverdag, mine venner og mit fritidsjob, og det fungerer godt. Der er positive og negative ting ved alle steder. Og jeg kan godt lide det her i Kijev, siger han.

Han mødes jævnligt med andre danskere, der bor i Ukraines hovedstad, og her er der også flere, som er bekymrede over for situationen.

- Blandt danskerne er der også snak om, hvor skal man gå hen, hvis bomberne begynder at falde. Der har ikke været meget information om beskyttelsesrum og den slags fra regeringens side.

- Der er også mange af danskerne, der er selvstændige, og de er naturligt også nervøse for, hvad der kommer til at ske. Både for deres investering og deres medarbejdere. Det er selvfølgelig træls at se den våbenraslen ude i horisonten, men livet går videre her, og folk går stadig på restaurant, siger Per Lund.

Nord Stream 2

Fordømmelsen af russisk militær i de to oprørs-kontrollerede områder af Ukraine fik tirsdag Tysklands kansler, Olaf Scholz fra SPD, til at suspendere godkendelsen af den omdiskuterede gasledning Nord Stream 2.

Naturgasledningen går fra Rusland til Tyskland og er en hård sanktion, der vil ramme både EU og Rusland hårdt. EU har hårdt brug for russisk gas og kæmper med rekordhøje priser, ligesom en stor del af Ruslands bnp kommer fra eksport af naturgas.

Russisk trussel: Fordobler pris på gas

Stærk fordømmelse har der også lydt fra statsminister Mette Frederiksen (S) og udenrigsminister Jeppe Kofod (S).