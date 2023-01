Perus præsident efterforskes for drab

Demonstrationerne mod regeringen i Peru har stået på i godt en måned, og adskillige har allerede mistet livet i de hårde sammenstød med politiet.

Nu har landets rigsadvokat åbnet en efterforskning af landets nye præsident, Dina Boluarte. Og sigtelsen er i den grad i den hårde ende.

Sammen med landets premierminister, Alberto Otarola, og ministre for forsvar og indenrigsanliggender efterforskes hun nemlig for folkedrab.

Det skriver Perus rigsadvokat på det sociale medie Twitter.

Efterforskningen vil dreje sig om angivelige forbrydelser som 'folkedrab, drab under skærpende omstændigheder og alvorlige skader'. Det drejer sig om demonstrationer i regionerne Apurimac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa og Ayacucho.

Hårde sammenstød

Mindst 40 mennesker har indtil videre mistet livet i sammenstødene. Mange af dem er sket ved byen Juliaca i det sydlige Peru, hvor der har været hårde sammenstød især ved byens lufthavn.

Den politiske uro i Peru har taget til, siden daværende præsident Pedro Castillo forsøgte at opløse landets parlament, inden det skulle stemme om en rigsretssag mod ham.

Forsøget bar ikke frugt, og Castillo endte i stedet i politiets varetægt. Han er senere blevet sigtet for sammensværgelse og oprør, og en dommer kendte for nylig for ret, at han skulle sidde varetægtsfængslet i 18 måneder.

Hans embede blev midlertidigt indtaget af Dina Boluarte. Demonstranterne kræver, at hun udskriver valg, går af, og at Castillo bliver løsladt fra fængsel.

Protesterne i Peru blev genoptaget i sidste uge efter en pause over julen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

