Pilot bad en bøn sekunder før dødsstyrtet

Den ene af de to piloter på det Boeing 737 Max 8 fly fra Lion Air, som styrtede ned i oktober sidste år, var i de allersidste sekunder formentligt godt klar over, at flyet ikke kunne reddes.

Flere amerikanske og australske medier fortæller nu, at co-piloten Harvino umiddelbart før den store passagermaskine blev tilintetgjort, bad en bøn.

- Gud er stor, lød det fra Harvino, som også fremsagde et vers, som beder Gud om at begå et mirakel.

Medpilotens sidste bøn blev opfanget af den båndoptager, som under en flyvning optager samtaler og lyde i cockpittet.

- Jeg tror, at han vidste, at det var umuligt at redde flyet, fastslår Nurcahyo Utomo, der er leder af havarikommissionen i Indonesian National Transportation Safety Committee.

Kort efter pilotens bøn forsvandt flyet fra radaren.

Kæmpede for at redde flyet

Indonesian National Transportation Safety Committee fastslår også, at indtil de allersidste sekunder kæmpede begge piloter for at få kontrol over flyet.

- Indtil da lød piloterne kontrollerede og rolige, siger Nurcahyo Utomo.

Foto: Edgar Su/Reuters

Flyet styrtede ned i havet ud for Indonesien og alle om bord blev dræbt på stedet. Liget af Harvino er aldrig blevet fundet.

Som tidligere omtalt i Ekstra Bladet kæmpede piloterne med både fysisk at kontrollere den store Boeing maskine og gennemlæse manualer for at finde ud af, hvorfor flyets næse hele tiden søgte nedad.

Nyt system

Piloterne var angiveligt ikke klar over, at der var installeret et nyt system i flyet, som skal forhindre det i at stalle.

Meget tyder på, at det er lignende problemer, som fik Ethiopian Airlines Flight 302 til at styrte nær Addis Ababa fornylig.

Flyfabrikken Boeing arbejder for øjeblikket på at udvikle en ny software, som kan forhindre lignende ulykker. Imens holder alle Boeing 737 Max 8 fly stille på jorden.