Pilot på ulykkesfly meldte om problemer og ville vende om

Et fly fra Ethiopian Airlines med 149 passagerer og otte besætningsmedlemmer om bord, der var på vej mod Kenyas hovedstad, Nairobi, styrtede søndag ned seks minutter efter start.

Der er ingen overlevende efter styrtet.

Flyselskabets direktør oplyser, at piloten om bord på flyet havde meldt om vanskeligheder og anmodet om tilladelse til at vende om kort efter start.

- Han fik clearance (tilladelse til at vende tilbage, red.), fortæller han.

Piloten beskrives som meget erfaren.

Foto: Ritzau Scanpix

Der var folk fra 35 lande om bord i flyet.

Ethiopian Airwaays siger, at der blandt de omkomne - ud over etiopiere og kenyanere - var 18 canadiere, otte italienere, otte kinesere og otte passagerer fra USA. Tre svenskere og én nordmand er blandt de døde.

Fire passagerer har rejst på FN-pas, og deres nationalitet er endnu ikke kendt.

Det styrtede fly var et splinternyt Boeing 737-800 MAX. Flyet var magen til det indonesiske fly fra Lion Air, der styrtede kort efter start fra Jakarta 29. oktober. Dengang med 190 om bord.

Der er søndag eftermiddag ikke nogen officiel forklaring på, hvorfor flyet er styrtet. En lokal kilde siger til BBC, at vejret var klart. Ifølge det svenske tracking-firma Fligthradar24 var flyets opstigen "ustabil".

Ethiopian Airways er et af Afrikas største flyselskaber og har et godt omdømme, når det handler om sikkerhed.

- Ethiopian Airlines må med beklagelse bekræfte, at dets fly ET302 på en planlagt flyvning fra Addis Ababa til Nairobi har været involveret i en ulykke omkring Bishoftu, skrev flyselskabet tidligere.

Foto: Ritzau Scanpix

Bishoftu ligger omkring 25 kilometer sydøst for Addis Ababa i det østafrikanske land.

- Flyet lettede klokken 08.38 (06.38 danske tid, red.) fra Addis Ababa, og kontakten blev mistet klokken 08.44.

Ethiopian Airlines har 29 Boeing 737'ere i sin flåde.

Det styrtede fly er af typen Boeing 737-800 MAX, der alt efter konfigurationen har plads til op til 230 passagerer.

Sidst flyselskabet var involveret i en alvorlig ulykke var i 2010. Her eksploderede et Boeing 737-800, efter at det var lettet fra Libanon.

83 passagerer og syv besætningsmedlemmer omkom ved den ulykke.