Pindsvin skal stoppe Putin

LVIV, UKRAINE (Ekstra Bladet):

Ukrainerne satser i stor stil på en 2. Verdenskrigs-klassiker. Stålbarrierer bliver produceret i massevis landet over. Ekstra Bladet tog med ud til en produktion af det, som de lokale kalder “tjekkiske pindsvin”.

Gnister og røg står op fra et par gamle overskårne togspor, mens en af de ansatte i det ukrainske jernbanevæsen svejser sporene sammen på et hemmeligt sted i det vestlige Ukraine. Han er ansat i en specifik afdeling i jernbanevæsenet, som i stedet for at reparere tog, er begyndt at masseproducere de såkaldte “tjekkiske pindsvin”.

- Da invasionen kom, opstod der et akut behov for at kunne stoppe russiske kampvogne. Vi har både ansatte og frivillige i gang med produktionen, som foregår døgnet rundt. På tre dage fik 20 af vores ansatte lavet 80 “pindsvin”, siger Andrey, som er chef for afdelingen, til Ekstra Bladet.

Det er både frivillige og jernbanesansatte, som er med i produktionen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

De såkaldte “tjekkiske pindsvin” er stålbarrierer, som er svejset sammen. I forhold til deres simple konstruktion og lave produktionsomkostninger er de meget effektive til at stoppe kampvogne eller andre fjendtlige køretøjer

- Deres konstruktion gør, at fjendens køretøjer ikke kan komme forbi vores forsvarslinjer. De kan ødelægge larvefødderne på russernes kampvogne, siger Andrey.

Hjælp til underlegen ukrainsk hær

Langs med jernbanen er de ansatte i gang med produktionen. Et hold skærer de gamle jernbanespor over, et andet transporterer dem, mens det, mens Ekstra Bladet er på besøg, er en fyr ved navn Maxim, som svejser “pindsvinene” sammen.

Maxin svejser så hurtigt, han kan. Der for brug for 'pindsvinene' i kampen mod russerne. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Andrey fortæller os, at det er kasserede togspor, der nu bliver brugt til de simple stålkonstruktioner.

Tjekkiske pindsvin blev først brugt i opløbet til 2. Verdenskrig af tjekkerne, men ironisk nok var det Sovjetunionen, som i stor grad gjorde brug af dem. I udkanten af Moskva står der endda et mindesmærke med tre kæmpe “pindsvin”.

Nu skal ukrainerne bruge dem i stor stil mod netop truslen fra Moskva. De er blevet sat op foran checkpoints, vigtige veje og andet strategisk infrastruktur. De er kendt for at være meget effektive i bykrig, hvor man nogle gange kan blokere en vej med et enkelt eller få “pindsvin”. Det forventes derfor, at de kan gøre en forskel i den kommende - højst sandsynligt meget blodige - kamp om hovedstaden Kiev.

De fylder godt i gadebilledet - og det er også meningen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Vi må alle gøre, hvad vi kan. Eftersom der ikke endnu er krig her, hvor vi er, må vi hjælpe så meget som vi kan, og derfor få produceret en masse og sendt “pindsvinene” til Kiev, fortæller Andrey til Ekstra Bladet.

Selvom ukrainerne har givet russerne overraskende god modstand i krigens første uge, er den ukrainske hær stadig stærkt underlegen. Den russiske krigsmaskine forventes at være i stand til at kunne gøre endnu mere forfærdelige ting ved store byer som Kiev, Kharkiv og Odessa. Men ukrainerne har indtil videre vist, at de kan forsvare sig godt med forholdsvis få midler - for eksempel de simple og billige stål-pindsvin.

