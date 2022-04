Plager Putin: Ukraine rykker tættere på Vesten

Jo længere ukrainerne holder stand mod de russiske styrker, jo mere hjælp er der at hente fra Vesten. Og det behager bestemt ikke den russiske præsident Putin.

Invasionen af Ukraine skulle have gjort afstanden til Nato-landene større, men det ser ud til, at det har gjort netop det modsatte. Det skriver nyhedsbureauet AP.

De ukrainske soldater modtager nemlig våben og træning med en hjælpende hånd fra de vestlige lande. Og listen over hjælpemidler ser kun ud til at blive længere og længere - en sten i skoen på Vladimir Putin.

Svær opgave

Men selvom det ser ud til at være en stor fordel for den ukrainske hær, vil det ikke være en let opgave at blive ved med at få militærhjælp fra landene i vest.

Det er nemlig ikke blot økonomisk omkostningsfuldt for landene, der hjælper Ukraine, det koster også politisk.

Rusland har dog stadig kort på hånden i krigen. Det drejer sig blandt andet med den østlige Donbas-region, hvor russerne er ved at samle tropper og artilleri i området.

