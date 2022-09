Pludselig dukkede Putin op

Det trak overskrifter, da den russiske præsident, Vladimir Putin, fredag meldte afbud til eks-sovjetlederen Mikhail Gorbatjovs begravelse, fordi han har 'for travlt'.

Der var dog fint med plads i kalenderen til at besøge en skole i den russiske enklave Kaliningrad, der ligger mellem Polen og Litauen.

Under titlen 'En snak om det vigtige' gav Putin her en lektion i, hvordan eleverne kan holde sig sunde og raske, inden han gav dem et par ord med på vejen om krigen i Ukraine.

En krig som Ukraine ifølge præsidenten selv har startet:

- Vores opgave, vores mission, vore soldaters mission, militsfolkene fra Donbas' mission er at standse denne krig, beskytte folk. Selvfølgelig skal vi også beskytte Rusland, for på det landområde, hvor Ukraine ligger, er de begyndt at skabe en anti-russisk enklave, der truer vores land, lød det fra Vladimir Putin ifølge finansmediet Financial Times.

Den russiske præsident gav sig god tid til at få taget billeder med eleverne. Foto: Ritzau Scanpix

Alle eleverne, der var til stede med Putin, har tidligere kunnet løfte et trofæ over armene indenfor kunst, kultur, videnskab og sport. Det var dog ikke de emner, deres spørgsmål kredsede om.

En elev rejste sig op og fortalte, at det var hans fars fødselsdag, og at han kun havde ét ønske - at trykke præsidentens hånd, så han kunne give håndtrykket videre til faren.

Et ønske, som præsidenten glædeligt opfyldte, og som blev foreviget på et billede og lagt på Kremls hjemmside sammen med resten af besøget.

Der blev også tid til at synge Ruslands nationalmelodi, skriver Financial Times.

