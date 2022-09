Polen kræver kæmpe krigserstatning fra Tyskland

Jaroslaw Kaczynski, der leder det regerende polske parti PiS, siger, at Polen har besluttet officielt at kræve krigserstatning fra Tyskland for ødelæggelser under Anden Verdenskrig.

Regeringen i Warszawa skønner, at Nazityskland har påførte Polen et tab på 6200 milliarder zloty (cirka 9800 milliarder kroner) fra 1939 til 1945, siger han.

Tyskland har tidligere ladet forstå, at det anser det emne for afsluttet i forbindelse med den tyske genforening i 1990 og tidligere aftaler.

Andre lande i Europa, der led hårdt under nazisternes besættelse og krig, har for mange år siden opgivet krav om krigsskadeerstatning fra Tyskland.

En polsk kommission har arbejdet på at udregne krigsskadeerstatning fra Tyskland. Det er indeholdt i en rapport, der fylder tre bøger.

- Summen, der blev præsenteret, er blevet nået ved at bruge den mest begrænsede og konservative metode, og det vil være muligt at gøre den endnu større, siger Jaroslaw Kaczynski.

Hans parti betegnes ofte som nationalkonservativt.

Anden Verdenskrig kostede mindst 55 millioner mennesker livet. Måske endnu flere. Alene i Polen skønnes det, at seks millioner døde. Halvdelen af dem var jøder.

Polens tidligere premierminister og senere formand for Det Europæiske Råd Donald Tusk kalder det 'en anti-tysk kampagne'. Den er sat i værk af indenrigspolitiske grunde.

- PiS' leder, Jaroslaw Kaczynski, skjuler ikke den kendsgerning, at han ønsker at udbygge støtten til sit regerende parti med denne anti-tyske kampagne, siger Donald Tusk ifølge nyhedsbureauet dpa.

