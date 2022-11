Polen: Rusland må ikke deltage

En russisk delegation vil ikke få lov at deltage, når udenrigsministrene i Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) i næste måned samles i den tredjestørste polske by Lodz.

- En delegation fra Rusland vil blive nægtet adgang, siger det polske udenrigsministeriums talsmand, Lukasz Jasina, fredag.

Jasina siger samtidig, at Polen ikke forventer, at den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, vil forsøge at deltage i mødet.

Polen overtog formandskabet for OSCE efter Sverige ved årsskiftet. Formandskabet roterer mellem de 57 medlemslande.

Efter Ruslands invasion af Ukraine i februar har Polen og de tre baltiske stater, Estland, Letland og Litauen, indført indrejseforbud for russiske statsborgere.

Rusland er ligesom Ukraine medlem af OSCE.

Organisationen har efter den kolde krig været et vigtigt forum i Europa for sikkerhed, konfliktforebyggelse, menneskerettigheder og frihedsrettigheder.

Lavrov deltog for Rusland ved udenrigsministermødet i Sverige i december sidste år.

Mødet i Lodz finder sted 1. og 2. december.

