Polen udviser 45 russiske diplomater for spionage. Det bekræfter en polsk embedsmand ifølge AFP.

Ruslands ambassadør afviser beskyldningerne og siger, at der ikke er noget grundlag for den polske beslutning.

Det forklarer han foran det polske udenrigsministerium. Her har han netop fået besked om, at de 45 russere skal forlade landet.

- De er nødt til at tage afsted. Dette den polske sides suveræne beslutning, og de har en ret til at stå ved deres beslutning, siger ambassadøren, Sergej Andrejev, til de forsamlede journalister.

De 45 russere har fungeret som spioner i Polen, fremgår det af Polens interne efterretningstjeneste.

- Den Interne Sikkerhedstjeneste har identificeret 45 mennesker, og det er officerer i den russiske efterretningstjeneste og personer associeret med dem, som har haft diplomatisk status i Polen, sagde en talsmand for tjenesten lidt tidligere på dagen.

Ifølge den polske efterretningstjeneste har de russere, der står til udvisning, også spioneret mod Polens allierede.

Det russiske udenrigsministerium siger til nyhedsbureauet Ria, at det vil gøre gengæld, hvis diplomater udvises.

Forholdet mellem de to lande er højspændt efter den russiske invasion i Ukraine. Over to millioner ukrainere er flygtet til Polen.