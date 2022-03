Polen vil overdrage russiske jagerfly - USA er skeptisk

Polen ønsker at overdrage alle sine russiskbyggede jagerfly af typen MIG-29 til USA.

Det oplyser den polske regering tirsdag.

Flyene vil i givet fald blive bragt til en amerikansk luftbase i Tyskland.

Ifølge flere internationale medier vil flyene derefter muligvis blive stillet til rådighed for Ukraines luftvåben.

- Vi er klar til at sende hele vores flåde af jagerfly til den amerikanske luftbase i Tyskland. Men vi er ikke klar til at foretage os noget på egen hånd, fordi vi ikke er en part i denne krig, sagde den polske premierminister, Mateusz Morawieck, tirsdag.

Han understregede samtidig, at enhver beslutning om levere det, han kalder offensive våben til Ukraine, bør træffes af hele Nato på et enstemmigt grundlag.

Polens regering opfordrer samtidig også andre Nato-lande til at følge Polens eksempel.

Men forslaget får en kølig modtagelse af USA, som mener, at det kan skabe problemer for hele Nato-alliancen at sende fly fra en amerikansk Nato-base i Tyskland ind i Ukraines luftrum.

Det siger John Kirby, der er talsmand for USA's forsvarsministerium, Pentagon, natten til onsdag dansk tid.

Ukraine har anmodet om jagerfly fra vestlige lande til brug i kampen mod de russiske invasionsstyrker.

- Vi vil fortsætte med at drøfte dette tema med Polen og vores øvrige allierede i Nato og de svære logistiske udfordringer, som det udgør, siger John Kirby.

- Men vi mener ikke, at Polens forslag er et holdbart forslag, tilføjer Kirby.

Ukraine er ikke medlem af Nato.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, talte til det amerikanske Senat lørdag. Her opfordrede han USA til enten at lukke luftrummet over Ukraine eller til at hjælpe med at få sendt kampfly til landet.

Søndag bad Zelenskyj igen om hjælp til at lukke luftrummet. Samtidig efterspurgte han militære bidrag, som kan styrke landets forsvar mod angreb fra luften.

Flere slags våben, ammunition og andre militære midler er allerede blevet sendt til Ukraine fra flere vestlige allierede, som også har indført omfattende sanktioner mod Rusland.