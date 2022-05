Polens premierminister: Putin er farligere end Hitler

Vladimir Putins muligheder gør ham farligere end Adolf Hitler.

Det skriver Polens premierminister Mateusz Morawiecki i en artikel for The Telegraph, hvor han samtidigt tordner mod den russiske præsidents mission i Ukraine og kalder den russiske ideologi den mest dødbringende trussel mod Europa.

'Putin er hverken Hitler eller Stalin. Desværre, er han farligere. Han han har ikke bare mere dødbringende våben til rådighed, men han har også nye medier til rådighed til at sprede sin propaganda,' skriver premierministeren i artiklen.

Russernes militære formåen blev vist frem tidligere på ugen, da Rusland fejrede Sovietunionens sejr over Hitlers Nazi-Tyskland i 1945. Putin har også tidligere spændt den store russiske militær-muskel frem ved afprøvning af det 'uovervindelige' Sarmat-missil, mens frygten for, hvad Putin kan finde på også har ført til spekulationer om brug af kemiske våben eller atom-krig.

Krigen i Ukraine: Dagens overblik.

9. maj fejrer Rusland hvert år sejren over Nazi-Tyskland. Foto: Evgenia Novozhenina/Ritzau Scanpix

Rusland bør 'af-putiniseres'

Dét er den kunnen vestens ledere ifølge Morawiecki ikke må glemme, når de har med Putin at gøre.

Han mener, at målet for vesten i denne konflikt ikke bør være at støtte Ukraine i krigen mod Rusland, men det bør derimod være at 'udrydde den nye rædselsfulde ideologi ved roden'. Det kalder på et omfattende angreb tilsvarende efterspillet fra anden verdenskrig.

'Ligesom Tyskland engang blev af-nazificeret, så er det eneste håb for Rusland og den civiliserede verden af-putinisering,' konkluderer den polske premierminister i sin artikel.