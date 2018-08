Politi og soldater dræber 14 i narkoaktion i Rio de Janeiro

Mindst 14 mennesker er dræbt i Rio de Janeiro mandag, hvor brasiliansk politi og militær har gennemført aktioner mod narkobander i byens slumkvarterer.

Det oplyser embedsmænd og brasilianske medier.

Militæret i den brasilianske storby sætter antallet af dræbte i slumkvartererne, de såkaldte favelaer, til mindst otte.

- Og der kan være flere, tilføjer den militære kommando, der har ansvar for sikkerheden i byen.

Det er ikke umiddelbart oplyst, hvordan de pågældende blev dræbt, eller hvem de var.

Brasilianske medier skriver, at seks formodede, bevæbnede bandemedlemmer blev dræbt efter en biljagt i forstaden Niteroi.

Mandagens operation omfattede ikke færre end 4200 soldater, som havde støtte fra pansrede mandskabsvogne og helikoptere.

Soldaterne trængte ind i Alemao og Mare, som er to af Rio de Janeiros tætbefolkede favelaer, hvor det flere steder er narkobander, der har kontrollen.

Her fjernede sikkerhedsstyrkerne de vejspærringer, som banderne har sat op, kontrollerede biler og indbyggere og fulgte op på henvendelser om formodede narkohandlere, oplyser den militære kommando i en meddelelse.

Militæret vurderer, at omkring 550.000 indbyggere i de to slumområder vil mærke "de positive effekter" af operationen.

Det er et halvt år siden, at militæret overtog ansvaret for sikkerheden i Brasiliens næststørste by, hvor den voldelige kriminalitet er steget markant, og politiet har haft problemer med at bekæmpe de magtfulde narkobander.