Politiet sendte Andreas hjem af frygt for orkan: - Det er surrealistisk

Det er udråbt til at være den værste orkan siden 1992, og selvom orkanen Lane har aftaget i styrke, er det alligevel et voldsomt uvejr, der i skrivende stund har kurs direkte mod Hawaiis hovedstad, Honolulu.

I byen bor der knap 400.000 mennesker, og én af dem, der befinder sig der lige nu, er 27-årige Andreas Kvist fra København.

- Det er lidt surrealistisk. Når man er fra Danmark er man slet ikke vant til, at naturen på den måde kan tage overhånd. Så der har været en helt vild hype de seneste dage, og supermarkederne er proppet med mennesker, men hylderne er rippet, mens benzintankene er tomme for benzin, siger han til Ekstra Bladet.

Denne meddelelse dukkede på telefonen hos de studerende, der opholder sig i Honolulu. PRIVATFOTO

Han befinder sig i Hawaii i forbindelse med, at han er et halvt år på udveksling for at læse marinebiologi, og sammen med tre svenske medstuderende har han måttet søge tilflugt fra orkanen i den lejlighed, de bor i i Honolulu. De planlagte introdage på studiet fredag og lørdag er blevet aflyst på grund af orkanen.

- Der er lidt en afventende stemning. Det blæser selvfølgelig en del, men folk gik bare rundt nede på stranden i dag og kiggede på skyerne og himlen, indtil politiet kom og sagde, vi skulle gå hjem. Det er vist ikke, fordi det decideret er ulovligt at opholde sig på stranden, men de sagde, at det var for vores egen sikkerheds skyld, siger Andreas Kvist.

Butikker lukket

Varslet om orkan er gældende fra klokken 20 lokal tid (klokken 8 dansk tid) og er gældende til engang på lørdag.

- Det blæser ikke så meget endnu, men alle butikker er lukket, og folk har lagt sandsække ud for at forhindre oversvømmelser, siger han.

Forretningsdrivende har gjort deres til at undgå de værste oversvømmelser. PRIVATFOTO

Folk har fået at vide, at de skal købe ind, så de har mad og drikke til 14 dage i tilfælde af, at uvejret rammer infrastrukturen så hårdt, at vandforsyningen bliver ramt, og supermarkederne ikke kan få leveret nye varer.

- Men jeg tror ikke, at der er nogen, der tror på, det bliver nødvendigt, siger han.

Butikkerne lukkede tidligt torsdag på grund af orkanvarslet. PRIVATFOTO

Uvejret har allerede ramt den sydligste ø, Hawaii, der populært kaldes 'Big Island', og her er det især de voldsomme regnmængder, der har skabt problemer.

Store regnmænder har torsdag givet store problemer på Big Island. Foto: Ritzau Scanpix

Nervøs medstuderende

Det er da især også truslen om oversvømmelser, der giver nervøse trækninger på Oahu, hvor Honolulu ligger, og hvor de stadig har det værste til gode.

- Det er det, folk frygter mest her. Waikiki (hvor Andreas Kvist befinder sig, red.) ligger mellem stranden og en lille kanal, så der tror jeg også, de forventer, at der bliver oversvømmet i gaderne, hvis det går vildt for sig, siger han.

Han fortæller, at han selv tager situationen med ro, mens der er andre, der er lidt mere berørte.

- Den ene af de piger, jeg bor med, har sagt, at hun var ret nervøs, og at hun ville begynde at græde, hvis det blev slemt. Men lige nu tror vi på, at det nok skal blive meget hyggeligt, siger han.

Andreas Kvist, nummer to fra højre, er selv relativt roligt trods det truende uvejr. PRIVATFOTO

Flygter op i bjergene

Blandt de andre studerende er der også meget forskellige reaktioner på det truende uvejr.

- Der er en tysk fyr, som simpelthen har forladt sin lejlighed og er flyttet over til nogle andre oppe på et bjerg, fordi han var bange for, at der skulle blive oversvømmet. Og så var der en anden, der for to dage siden besluttede sig for at flyve til San Fransisco og blive der, til det er overstået. Det synes jeg måske lige er voldsomt nok, men det er meget forskelligt, hvordan folk tager de her meldinger.

Adskillige tv-hold har taget opstilling rundt omkring i Honolulu for at dække det usædvanlige vejr. PRIVATFOTO

Han fortæller dog, at det lader til, at størstedelen af byens befolkning er blevet, hvor de er. Han fortæller, at han og hans svenske medstuderende bor på sjette etage i en bygning, så de er ikke så nervøse for oversvømmelserne.

- Så længe bygningen står, er vi nogenlunde sikre, siger han.

Orkanen Lane var i første omgang klassificeret som en niveau 5-orkan, der er den højeste styrke. I løbet af onsdagen lokal tid blev den dog nedskaleret til niveau 4, og den er siden blevet yderligere nedskaleret til niveau 3. Det forventes dog stadig, at vindstød på op mod 60 m/s kan ramme kysten, når orkanen er værst. I løbet af fredagsdøgnet forventes op mod 100 mm nedbør i Honolulu ifølge den nationale vejrtjeneste.