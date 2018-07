Populært ferieparadis ramt af monster-bølge

Badeturister på Mallorca fik sig mandag en slem overraskelse, da en mini-tsunami skyllende ind over øen. Se optagelserne i videoen nedenunder

Selvom at termometeret har været indstillet på sommer i Danmark, har det alligevel ikke stoppet en række danskere i at pakke solcremen og smutte sydpå.

Igen i år er Mallorca da også en af danskernes foretrukne destinationer, men mandag blev ferieidylen imidlertid spoleret.

I Puerto de Alcudia skyllede en regulær mega-bølge nemlig ind over stranden, der både efterlod restauranter og vejene i nærheden oversvømmet.

Lokale medier melder, at vandet på kort tid steg mellem én og halvanden meter. Der er ingen meldinger om tilskadekomne.

Du kan se monster-bølgen skylle ind over Mallorca øverst i artiklen.

'Mini-tsunami'

Ifølge TV2 minder bølgens karakteristika i høj grad om de frygtede tsunamier, der normalt dannes af undersøiske jordskælv eller vulkanudbrud.

Den bølge, der ramte Mallorca, skyldes dog nærmere et kraftigt tordenuvejr, der i samme periode befandt sig over Middelhavet.

Begrebet, hvor en tsunami er dannet af vejrforhold, beskrives ofte som en meteotsunami, men går også under betegnelsen 'mini-tsunami'.

Til Ekstra Bladet fortæller DMI, at det er svært at give en helt præcis årsag til, hvorfor mini-tsunamien ramte Mallorca.

De har derfor ikke haft lyst til at stille op til interview.