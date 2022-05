Præsidentrådgiver: Putin ville ikke invadere under Trump

Vladimir Putin var så frustreret over Donald Trump, at han ikke ville invadere Ukraine, mens han var præsident i USA.

Det fortæller Det Hvide Hus' rådgiver og forhenværende seniordirektør i USA's Nationale Sikkerhedsråd, Fiona Hill, ifølge Business Insinder.

Ruslandseksperten har rådgivet både George Bush, Barack Obama og senest Donald Trump.

Ifølge hende, ville Putin undgå at forhandle med Trump, fordi han var uforudsigelig og ikke forstod, hvad der blev talt om.

'Han troede, at en som Biden, der ved alt om Nato, som rent faktisk ved, hvor Ukraine er, har noget historisk viden og er gennemsyret af internationale anliggender, ville være den rette at engagere sig med.'

Trump: 'var aldrig sket under mig'

Trump har udtalt, at invasionen aldrig var sket, hvis han havde vundet præsidentvalget i 2020.

- Det er en krig, der aldrig ville have fundet sted, hvis jeg var præsident. Tusindvis af ukrainere er blevet dræbt af russiske styrker over et 'svindlet valg', sagde han i et interview med Piers Morgan, ifølge Aftonbladet.

Donald Trump hævdede, at han forhindrede krigen ved at 'true ham, som han aldrig er blevet truet før'.

Troede Finland var Russisk

Hill mener, at invasionen af Ukraine blev udskudt, fordi han håbede, der ville komme en anden præsident, der ville være nemmere at forhandle med.

- Man kunne se, at han blev frustreret mange gange med præsident Trump, fordi han var nødt til at blive ved med at forklare tingene, og det kan Putin ikke lide at gøre

Flere af Trumps rådgivere har sagt, at præsidenten havde meget lille historisk viden og forståelse for politiske emner i andre verdensdele.

Ifølge USA's sikkerhedsrådgiver, John Bolton, var Trumps viden om geografi så dårlig, at han på et tidspunkt troede, at Finland var en del af Rusland.