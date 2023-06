Presset på egen jord: Putins nye dilemma

Rusland er ad flere omgange blevet angrebet i grænseregionen Belgorod. Det sætter Putin i et akut dilemma, lyder det fra efterretningstjeneste. Han er under pres, siger ekspert

Skal forsvaret af grænseregionerne styrkes, eller bør de russiske stillinger i Ukraine prioriteres i stedet?

Det er kernen i et nyt dilemma, som kan give Putin panderynker, efter krigen i Ukraine er rykket ind på russisk jord, nærmere bestemt i grænseregionen Belgorod.

I hvert fald hvis man skal tro den britiske efterretningstjeneste, som i deres daglige opdatering om krigen kalder situationen 'akut' for det russiske militær.

'Ukrainsk beskydning'

Meldingen kommer, efter Belgorod i den seneste periode har været udsat for flere angreb på landjorden og fra luften. Ifølge regionens guvernør, Vjatjeslav Gladkov, skulle Grad-missiler natten til torsdag have ramt byen Sjebekino.

Tidligere har russiske sabotører, anført af en særdeles broget flok, taget ansvaret for angreb på regionen, men meget peger på, at ukrainske styrker også har en finger med i spillet.

Ødelæggelser efter angreb i Belgorod. Foto: Handout/Reuters/Ritzau Scanpix

Den britiske efterretningstjeneste beskriver således torsdagens angreb som 'ukrainsk beskydning', ligesom seniorforsker ved DIIS Flemming Splidsboel kalder det 'oplagt', at Ukraine står bag.

Oprørsgruppen Ruslands Frivillige Korps tog torsdag ansvaret for angreb på Sjebekino, skriver The Guardian.

Belgorod-regionen har også fredag været udsat for flere angreb. Guvernør Gladkov, som beskylder ukrainske styrker, melder om to døde civile og i alt 21 sårede.

Under pres

Ifølge en pressemeddelelse fra det russiske forsvarsministerium har man nu set sig nødsaget til at indsætte angrebshelikoptere og de termobariske TOS-1A-raketsystemer i Belgorod.

Flemming Splidsboel ser det som et udtryk for, at Rusland i den grad er under pres.

- Det er nemlig et dilemma, de står i. Der er en diskussion i landet om, hvorfor man ikke har et bedre beredskab, og hvordan det er muligt, at styrker kan komme over grænsen fra Ukraine.

Nok foregår kampene 'bare' omkring grænseregionerne, men det berører fortsat flere millioner russere, fremhæver seniorforskeren.

- Putin er under pres for at få styr på det. Krigen er kommet til Rusland, især på det mentale plan, hvor der er kommet en erkendelse af, at vi bliver ramt.

- Der foregår nu en diskussion om, hvorvidt det er muligt at skaffe mere mandskab til det russiske forsvar, så man ikke skal vælge mellem det ene og det andet, siger Splidsboel.