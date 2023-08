Prigozjin dræbt: Drama inden flystyrt

Wagner-bossen hastede i panik hjem fra Afrika, inden han angiveligt døde i et flystyrt onsdag, skriver tænketank

Mandag førte Jevgenij Prigozjin sig frem i Afrika. Onsdag døde han efter alt at dømme på en mark mellem Moskva og Sankt Petersborg.

De seneste dage har været hektiske for Wagner-bossen, hvis død viser sig at komme efter en dramatisk konflikt med Ruslands militære efterretningstjeneste (GRU).

Sådan lyder det i hvert fald fra tænketanken Institute for the Study of War (ISW).

Ifølge tænketanken skulle 'Putins kok' nemlig være hastet til og fra Afrika, efter det var kommet ham for øre, at GRU ville erstatte Wagner-gruppen på det afrikanske kontinent.

Modstander

GRU-chef Andrei Averyanov skulle angiveligt have stået i spidsen for at skubbe Prigozjins lejesoldater ud af Afrika. En hær på 20.000 mand skulle træde i gruppens sted.

'En kilde tilføjer, at Prigozjin var indædt modstander af dette, og at han gjorde alt, hvad han kunne for at forhindre det,' skriver ISW i en analyse onsdag aften.

Russiske nyhedsbureauer melder, at Jevgenij Prigozjin var på passagerlisten på det fly, der onsdag aften styrtede ned i Rusland. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Tænketanken vurderer, at Prigozjin drog mod Afrika for at sikre Wagner-gruppen missioner på kontinentet uden om Ruslands forsvarministerium.

Panik

En video, der angiveligt er optaget et sted i Afrika, viser da også Prigozjin tale i bombastiske vendinger om at gøre Afrika frit og tage kampen op imod Islamisk Stat og al-Qaeda.

Alt dette vidner således om en Prigozjin, der desperat forsøger at tage kontrollen tilbage. Inden det gik helt galt.

'Det er muligt, at Rusland kapitaliserede på Prigozjins panik og impulsivitet og dermed eliminerede Wagner-gruppens øverste leder,' skriver ISW, som vurderer, at det 'næsten med sikkerhed' er Putin, der har beordret nedskydningen af Prigozjins fly.

Andrei Averyanov, som angiveligt var sat i spidsen for at fjerne Wagner-gruppen, har tidligere deltaget i højtprofilerede mordforsøg. Blandt andet forgiftningen af Sergei and Yulia Skripal, skriver ISW.