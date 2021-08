Professor: De burde rulle den røde løber ud

Bykamp er hårdt og Taliban vil gerne have alle vesterlændinge ud. Derfor kommer der formentlig ikke et storstilet angreb på den afghanske hovedstad Kabul, før blandt andre danskerne er ude.

Det vurderer Peter Viggo Jakobsen, professor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, ud fra de seneste meldinger om, at Taliban har givet sine islamistiske oprørere ordre til ikke at trænge ind i Kabul.

- Jeg har svært ved at tro på, at Taliban har lyst til at genere evakueringen, fordi de gerne vil have os ud. De burde rulle den røde løber ud og hjælpe os ud af Afghanistan. Det har de villet i mange år, siger Peter Viggo Jakobsen.

Fortrøstningsfuld

USA har tidligere meldt ud, at hvis Taliban venter med at erobre Kabul indtil 12. september, så er de ude af landet. USA og en række af dets vestlige allierede er derfor i gang med at evakuere statsborgere og ansatte på deres ambassade.

En helikopter er lettet fra den amerikanske ambassade med ansatte.

De ansatte på den danske ambassade i byen er natten til søndag blevet kørt til lufthavnen Bagram cirka 60 kilometer fra Kabul for om kort tid at blive fløjet ud, oplyser Udenrigsministeriet.

- Jeg tror ikke, de går ind i Kabul for alvor, før amerikanerne er ude, så selv om det lyder dramatisk nu, så kan man formentlig køre den planlagte evakuering. Jeg er relativt fortrøstningsfuld, siger professoren.

Søndag er der røg og militærhelikoptere ved den amerikanske ambassade.

Bykamp er det værste

Det forlyder også, at Taliban forhandler med den afghanske regering om en fredelig overdragelse af magten i Kabul. Og det kan der være en god grund til ifølge professoren.

- Taliban vil rigtig gerne erobre Kabul uden kamp, fordi bykamp er det værste, siger Peter Viggo Jakobsen.

- Taliban skal regere landet bagefter, så de har ikke interesse i en smadret hovedstad. Det Taliban gør nu er at sende et psykologisk signal om, at man skal smide våbnene og løbe, fortæller han.

Søndag morgen faldt Afghanistans femtestørste by, Jalalabad, som var en af de eneste betydelige byer, der stadig var under den afghanske regerings kontrol.

OVERBLIK: Sådan er Taliban stormet frem i Afghanistan Siden USA annoncerede sin tilbagetrækning har Taliban bid for bid taget kontrol med store dele af Afghanistan. Oprørere fra Taliban er søndag trængt ind i dele af Afghanistans hovedstad, Kabul, og forhandler med den afghanske regering om en overdragelse af magten. Her kan du læse, hvordan den islamistiske militante bevægelse på kort tid er stormet frem og har taget kontrol med store dele af landet. * 14. april 2021: Præsident Joe Biden oplyser, at USA vil trække sine soldater ud af Afghanistan senest 11. september 2021. * 4. maj: Taliban lancerer en stor offensiv mod regeringsstyrker i landets sydlige Helmand-provins. * 22. juni: De sidste danske soldater forlader Afghanistan. * 2. juli: Amerikanske tropper trækker sig fra militærbasen Bagram en times kørsel fra Kabul. * 21. juli: Ifølge en amerikansk general kontrollerer Taliban nu cirka halvdelen af landets distrikter. * 6. august: Taliban overtager kontrollen med provinshovedstaden Zaranj i det sydlige Afghanistan. I dagene herefter følger flere provinser, blandt andet Kunduz i den nordlige del af landet. * 13. august: Taliban tager kontrol med yderligere fire provinshovedstæder, herunder Kandahar, der er landets næststørste by. Også den strategisk vigtige by Herat kontrolleres nu af Taliban. * 14. august: Byen Mazar-i-Sharif i det nordlige Afghanistan falder i hænderne på Taleban. * 15. august: Afghanistans femtestørste by, Jalalabad, kontrolleres nu af Taliban. Samtidig oplyser det afghanske indenrigsministerium, at Taliban er begyndt at trænge ind i Kabul fra alle sider. Kilder: Reuters, Ritzau. Vis mere Vis mindre

Sender et signal

Byen var en af de eneste sikre veje ud af Kabul for folk, der måtte ønske at flygte til Pakistan. Taliban sidder derfor på magten i langt størstedelen af Afghanistan, og nu venter slaget om Kabul.

- Taliban har lavet en række markeringer, som jeg vil kaldet det, jeg tror ikke, det er et storstilet angreb med henblik på at erobre byen. Jeg tror, det er for lige at vise regeringen: Hey, vi kan angribe hvert øjeblik, så den sidste afghanske modstand falder fra hinanden, siger Peter Viggo Jakobsen.

Lørdag aften sagde Danmarks udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på et pressemøde, at man var i 'fuld sving' med at evakuere lokalt ansatte på Danmarks ambassade i Kabul.

Den sidste danske soldat forlod Afghanistan 22. juni.

Så døde de alligevel forgæves

Afghanistans præsident Ashraf Ghanis holder angiveligt krisemøde med diplomater fra USA og Nato.