Profileret rådgiver forlader job hos Putin i protest mod krig

En stor profil i russisk politik har sagt op i protest mod krigen.

Anatolij Tjubajs har forladt sin stilling som særlig udsending for Rusland.

Det bekræfter talsmand for det russiske præsidentkontor Dmitrij Peskov over for det russiske nyhedsbureau Ria Novosti.

Tjubajs er kendt som en af hovedarkitekterne bag Ruslands økonomiske reformer efter Sovjetunionens opløsning. Han har ifølge Peskov selv valgt at forlade posten.

Anonyme kilder oplyser til nyhedsbureauet Reuters, at Tjubajs siger op i protest mod Ruslands invasion af Ukraine.

Ifølge Reuters er Tjubajs den hidtil mest profilerede person i russisk politik, som protesterer mod krigen.

Tjubajs' rolle under Ruslands præsident, Vladimir Putin, har været at tage sig af båndene til internationale organisationer. Han har tidligere været stabschef for tidligere præsident Boris Jeltsin.

Kilderne oplyser, at Tjubajs også har forladt Rusland. Og han har ingen planer om vende tilbage, lyder det.

I sin rolle har Tjubajs blandt andet haft til at opgave at opnå mål inden for bæredygtig udvikling.

Han blev udnævnt til posten i 2020. Det skete, få dage efter at han havde forladt sin post hos et teknologisk firma, som han havde stået i spidsen for siden 2008.

I 1991 blev han en del af den russiske regering. Hans primære opgaver på forskellige ministerposter gik på at forberede et omstridt program for privatisering.

Modstandere af ham mente, at han tilgodeså en lille gruppe oligarker under privatiseringen.

Støtter ser ham som en helt, der kæmpede for at etablere et marked i Rusland og som var med til at forhindre yderligere kaos i landet efter opløsningen af Sovjetunionen.