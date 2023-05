Propfyldt psykiatrisk hospital: - En katastrofe venter efter krigen

Ruslands invasion af Ukraine giver mange psykiske problemer for civile og soldater, der har oplevet kampene. Ekstra Bladet har besøgt et psykiatrisk hospital i havnebyen Odesa, hvor alle senge er besat. Soldaten Dmitriy kæmper med traumerne

(EKSTRA BLADET I UKRAINE) 26-årige Dmitriy har svært ved at tale om det og vrider noget snor i hænderne for at holde styr på nerverne under interviewet. Sidste år overlevede han ved rent held et russisk artilleriangreb, men de psykiske ar hjemsøger ham og er svære at ryste af sig.

Ekstra Bladet møder ham på et psykiatrisk hospital i havnebyen Odesa i Ukraine. De 1.040 sengepladser på hospitalet er for længst fyldt op, da kampene ved fronten sender mange ukrainske soldater retur med psykiske problemer såsom posttraumatisk stresslidelse, PTSD.

26-årige Dmitriy håber på, at han kan komme tilbage til en normal hverdag efter krigen. Foto: Stefan Weichert

Dmitriy forklarer, at han tilfældigvis var gået ned i en kælder nær fronten for at hente mad, da russerne ramte delingens position. Flere af kammeraterne brændte ihjel.

- Jeg ventede på, at der blev ro og gik så op... Da så jeg, at jeg ikke kan holde mit gevær i hånden, fordi de startede med at ryste, forklarer Dmitriy, der ikke vil opgive sit efternavn.

Dmitriy føler tryghed i at knuge noget i hænderne. Foto: Stefan Weichert

Ville ofre sig for Ukraine

Dmitriy var DJ før krigen og havde ingen militærerfaring. Da de russiske kampvogne væltede over grænsen sidste år, valgte han at melde sig til hæren og har siden kæmpet mod russerne flere steder i Ukraine. Han ville gøre en forskel for sit land.

I dag kæmper han en anderledes kamp for at komme tilbage. Efter angrebet tidligere i år blev han sendt væk fra fronten med håb om, at rystelserne ville fortage sig. Pausen hjalp ikke. Dmitriy fortsatte med at ryste. Han blev så sendt til hospitalet i Odesa.

- Den første uge gik jeg ikke ud på gaden, fordi jeg var meget bange for stilheden. Stilheden, freden, folk der smiler.. For mig var det underligt, fordi vi var der (ved fronten) i fire måneder uden rotation i krig, i krig, i krig, bombardementer, krig, forklarer Dmitriy.

Dmitriy har delt et billede fra tiden i hæren. Privatfoto

Har stadig meget arbejde at gøre

Det er stadig svært for ham at tale om episoden i dag, hvor han bor sammen med en række andre soldater på det psykiatriske hospital. Det vides ikke, hvor mange ukrainske soldater i Ukraine, der kæmper med psykiske lidelser, men Dmitriy tror, at det er mange.

Han kan muligvis allerede blive udskrevet om et par uger og håber på, at han kan returnere til hæren. Han kommer næppe i kamp igen, men kan få arbejdsopgaver væk fra fronten.

Der er fyldt op på det psykiatriske hospital i Odesa. Foto: Stefan Weichert

- Jeg vil gå til psykolog, og arbejde med psykolgen for at komme tilbage til et normalt liv. Stadig, hvis jeg hører en høj lyd, føler jeg et behov for at gøre som i hæren, smide mig ned på gulvet… Jeg har flashbacks, forklarer Dmitriy.

- En katastrofe venter efter krigen

Kornelia Kosenko er ledende psykiater på hospitalet i Odesa. Hun forklarer Ekstra Bladet, at mange soldater får problemer efter krigen. Det er svært at trænge igennem til nogle af soldaterne, siger hun. Foto: Stefan Weichert

Kornelia Kosenko er ledende psykiater på hospitalet i Odesa, og hun forklarer Ekstra Bladet, at Ukraine går en mørk fremtid i møde efter krigen. Hver dag kommer der flere og flere soldater til med psykiske problemer, som er ved at udvikle sig til en folkesygdom.

- Mit bud er, at omkring 65 procent af alle soldater, som har set aktive kampe, har eller vil udvikle psykiske problemer senere, forklarer Kornelia Kosenko til Ekstra Bladet.

Hun får især mange soldater, som har udviklet PTSD, angst eller depression. Nogle vil kunne få et normalt liv senere, skønner hun, men andre har det virkelig skidt. De er nødt til at blive isoleret og låst inde, da de er selvmordstruede eller aggressive.

Mange soldater er på hospitalet i flere måneder. Foto: Stefan Weichert

Meget afhænger af sejren

En soldat på afdelingen kan slet ikke få et ord frem på grund af de psykiske traumer, forklarer Kornelia Kosenko. Han sidder stille hele dagen. Om natten taler soldaten dog i søvne, og personalet kan høre ham fortælle om mareridtene ved fronten.

Kornelia Kosenko forklarer, at soldaterne efter krigen kan tage deres psykiske problemer med hjem til deres familier. Det kan resultere i vold i hjemmet, skilsmisser og misbrug. Derfor er det afgørende, at Ukraine og landets allierede får sørget for hjælp til soldaterne.

Det vil være væsentligt nemmere for soldaterne at overkomme mentale problemer, hvis Ukraine vinder krigen, fortæller Kornelia Kosenko. Foto: Stefan Weichert

Det er også afgørende for soldaternes velvære, at samfundet omkring dem anerkender deres offer for Ukraines frihed, siger hun. Det vil blive nemmere, hvis Ukraine vinder krigen.

- Hvis det ender med, at Ukraine ikke vinder, så vil det skabe en masse psykologiske problemer blandt soldaterne. Men ikke kun hos dem, også for civile, siger Kornelia Kosenko.

Mange af patienterne finder ro ved at arbejde i haverne på det store hospital. Foto: Stefan Weichert

Dmitriy fortryder ikke

Dmitriy står overfor endnu en kamp: At genopbygge sit liv igen. Foto: Stefan Weichert

Det kan godt være, at oplevelserne ved fronten har givet ham PTSD, men 26-årige Dmitriy fortryder stadig ikke, at han meldte sig til hæren for at stoppe russerne.

- Jeg måtte gøre noget for at hjælpe og kæmpe for vores frihed, forklarer Dmitriy.

Han er dog klar over, at han aldrig vil glemme, hvad han har set, og at det vil påvirke ham i årevis fremadrettet. Dmitriys kæreste slog op med ham, da han meldte sig til hæren, da hun ville ikke vente på ham. Han skal derfor genopbygge sit liv fra ny.

Det kan blive et problem efter krigen, at nogle ukrainere har kæmpet, mens andre har gemt sig, siger Dmitriy. Privatfoto

Dmitriy forklarer Ekstra Bladet, at det nogle gange kan være svært at se, at nogen, som ham selv, sætter livet på spil for landet, mens andre gemmer sig og ikke vil kæmpe.

- Nu prøver jeg bare at ignorere de tanker, forklarer han og tilføjer, at det kan blive et problem i Ukraine efter krigen, at nogle ikke har spillet en rolle i krigen.

