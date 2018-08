Protester i Bangladesh: Elever skydes med tåregas

Demonstranter bliver beskudt med tåregas efter at have demonstreret i mere end en uge

Titusindvis af demonstrerende elever i Bangladesh er blevet beskudt med tåregas af politiet i landets hovedstad, Dhaka. Det skriver flere internationale nyhedsbureauer heriblandt Reuters og AP.

Demonstrationerne har stået på siden 29. juli, hvor to unge blev kørt ned af en bus, der kørte for hurtigt.

Nu opfordrer landets statsminister eleverne til at vende tilbage til de tomme klasselokaler, imens politiet fyrer tåregas mod demonstranterne for at sprede dem, skriver The Guardian.

Klasselokalerne ligger øde i Bangladeshs hovedstad, fordi flere tusinde elever demonsterer. Foto: Mohammad Ponir Hossain/Reuters

Demonstranterne, hvor de fleste ifølge The New Indian Express er 13 til 15 år gamle, er på gaden for at kræve sikrere gader.

Kørekort gives ud som slik

En af demonstranterne er Saiyara Islam Roj. Hun er 17 år gammel, og fortæller til BBC, at hun aldrig har protesteret før:

- Jeg er med, fordi jeg hver dag kan se, hvor farlige vores veje er. Det eneste, vi vil have, er, at der ikke skal være korruption, og at kørekort ikke skal gives ud, som var det slik, siger hun.

Demonstrationerne, der nu har varet i ni dage, paralyserer hovedstaden ved at blokere vejene, og de unge kontrollerer trafikken, hvor nogle af demonstranterne har tjekket bussernes nummerplader og krævet at se chaufførernes id, skriver BBC News.

Regeringen reagerede lørdag, da demonstrationerne havde varet en uge, ved at lukke for internettet i 24 timer. Derfor har det været sparsomt med oplysninger fra området siden da.

Sidste år døde 7400 personer i trafikuheld i Bangladesh.