Psykolog: - Situationen er alarmerende

Det er især forældrenes reaktioner på bombardementerne og usikkerheden i krigen, som sætter sig hos børnene.

Sådan lyder det fra 38-årige Olena Tarasova, der er psykolog på flygtningecentret i Kryvyi Rih i Sydukraine - cirka 70 kilometer fra fronten.

Hver dag ankommer der omkring 800 nye flygtninge fra områderne kontrolleret af Rusland, og det er Olena Tarasovas ansvar at give krisehjælp - specielt til børnene.

- Børn ser på deres forældre. Hvis forældrene er i fortvivlelse, frygt, angst, tårer, panik - så er børnene en afspejling af det. De reagerer på det, forstår, hvad der sker. Reaktionen er måske ikke så stor, som det faktisk er indeni, men det er, hvad det er, siger hun.

Olena Tarasova kalder situationen alarmerende.

I et stort legerum bruger hun specielt det at tegne til at få børnene til at åbne sig op. Forældrene kommer ofte stressede og med brug for at løse en del praktiske ting, hvilket giver Olena Tarasova tid med børnene.

Tegninger gør en forskel

Olena Tarasova viser rundt i legesalen, der tidligere var et bibliotek. Der hænger tegninger overalt. Nogle børn farvelægger bare, mens andre tegner mere frit. Olena Tarasova siger, at nogle børn tegner håb for fremtiden, mens andre fokuserer på fortidens traumer.

- Børnene kommer her, og de ser legetøj, de ser blyanter. Det åbner dem op. Mange har brugt lang tid i bomberum uden noget. De har været i kældre. Når vi tilbyder dem at tegne eller male, så blomstrer de op. Så kan vi tale med dem, siger hun.

- Mange tegner deres familier, fordi det er det, som de går op i lige nu. Det er svært for børnene at tale om, så tegninger er en måde at åbne op. Nogle tegner Ukraines sejre på slagmarken, andre bomberne der falder. Det er meget forskelligt, siger Olena Tarasova.

UNICEF har tidligere estimeret, at omkring halvdelen af de ukrainske flygtninge er børn.