Putin advarer lande om prompte modsvar ved indgriben i Ukraine

Rusland advarer onsdag andre lande mod at gribe ind i krigen i Ukraine.

Hvis et andet land blander sig i Ruslands såkaldte 'militære operation' i Ukraine, vil Rusland hurtigt svare igen militært.

Det siger den russiske præsident, Vladimir Putin, onsdag til parlamentarikere.

- Hvis nogen udefrakommende begynder at gribe in i de nuværende begivenheder og skaber uacceptable trusler for os, så bør de vide, at vores modsvar vil være lynende hurtigt, siger Putin.

Han siger, at militæret ikke vil tøve med at bruge de mest moderne våben.

- Vi har alle værktøjerne til det her, som ingen andre kan prale af at have. Vi vil ikke prale med det. Vi vil bruge dem, hvis det er nødvendigt. Og jeg vil have, at alle ved det.

- Vi har allerede taget alle beslutningerne om det her, siger han.

Putin har tidligere sagt, at forsvarsalliancen Nato reelt set er indblandet i krigen, fordi flere Nato-lande, herunder Danmark, har leveret våben til Ukraine.

USA og landets allierede i Nato har sagt, at man ikke ønsker direkte involvering i krigen, selv om man støtter den ene part. Baggrunden er blandt andet, at man ønsker at mindske risikoen for en ny verdenskrig.

Putin har med jævne mellemrum fremhævet Ruslands udvikling af moderne våben. Det omfatter hypersoniske missiler og en ny langtrækkende Sarmat-raket.

Sidstnævnte testede Rusland tidligere på måneden for første gang. Testen var ifølge russerne succesfuld.

Testen skulle få Ruslands fjender til at 'tænke sig om to gange', sagde præsident Putin i den forbindelse.

Rusland invaderede Ukraine for godt to måneder siden den 24. februar.

Russerne har hele tiden fastholdt, at der ikke er tale om en invasion eller en krig. Det er en 'særlig militær operation' ifølge russerne.