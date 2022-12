Putin afslører: Kommer med vigtige udmeldinger

Den kommende uge kan blive afgørende for krigen mellem Rusland og Ukraine.

Sådan lyder det i hvert fald med den teaser, som kommer fra den russiske præsident.

Putin lover nemlig at komme med en større udmelding.

Det skriver TV2.

Venteposition

Hvad Vladimir Putin har tænkt sig at melde ud - og helt præcist hvornår - det vides ikke.

- Vi venter på vigtige udmeldinger, siger Pavel Sarubin, der er oplægsholder på programmet 'Moskva. Kreml. Putin' på den russiske statskanal WGTRK ifølge TV2.

Putin skal i næste uge lede et udvidet møde i forsvarsministeriet, som afholdes hvert år. Det er her, det forventes, at udmeldinger kommer.

Mandag ventes Putin dog at møde Hvideruslands præsident Aleksandr Lukasjenko i Minsk.