Putin afviser russiske problemer: Alt går efter planen

Ruslands invasion af nabolandet Ukraine går - ifølge den russiske præsident, Vladimir Putin - fuldstændig efter planen.

Det siger Putin i en tv-tale torsdag aften.

- Vores særlige militære operation forløber helt efter tidsplanen. Det går efter planen. Alle opgaver, der er blevet udstukket, er blevet gennemført med succes, siger Vladimir Putin, godt en uge efter at invasionen blev indledt.

Flere vestlige regeringer og efterretningstjenester mener ellers at vide, at Rusland er stødt på uforudsete udfordringer i Ukraine.

Russiske styrker har angiveligt haft logistiske problemer, lavet taktiske fejl og derudover oplevet uventet modstand fra Ukraines hær og folk.

Derudover oplyste det russiske forsvarsministerium onsdag aften, at 498 russiske soldater er blevet dræbt under invasionen af Ukraine.

Under torsdagens tv-tale fremlagde Putin ikke-underbyggede anklager om, at ukrainske styrker har tortureret og dræbt russiske krigsfanger. Han sagde også, at Ukraines styrker har taget gidsler og bruger mennesker som skjold.

Den russiske præsident underbyggede ikke sine påstande med beviser.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, har torsdag også udtalt.

Ved en pressekonference sagde han, at han gerne vil mødes med præsident Putin. Det er ifølge Zelenskij 'den eneste måde at stoppe krigen på'.

- Vi angriber ikke Rusland, og vi har ikke nogen planer om at angribe landet. Hvad vil I have, at vi gør? Forlad vores land, sagde Zelenskij.

Derudover opfordrede han Vesten til at øge sit militære bidrag.

- Hvis I ikke kan lukke luftrummet, så giv os nogle fly.

- Hvis det ikke sker, så - Gud forbyde det - er Letland, Litauen og Estland de næste i rækken. Tro mig, lød det fra Zelenskij.