Putin benåder i hemmelighed

Putin har på forhånd benådet straffefanger, der blev løsladt fra fængslerne for at kæmpe i Ukraine. Benådningerne er sket gennem et hemmeligt dekret, siger medlem af et russisk menneskerettighedsråd. Ukraine nægter tab af østlig by

Forleden kunne de første tidligere straffefanger tage hjem, efter at have gjort et halvt års tjeneste for Wagner-gruppen i Ukraine.

Her blev de nemlig benådet. Det er i hvert fald den officielle russiske forklaring.

Men ifølge et medlem af det russiske menneskerettighedsråd udstedte præsident Putin i al hemmelighed benådningerne på forhånd.

Så snart straffefangerne forlod fængslerne.

- Alle de her dekreter er hemmelige og vi kan ikke se dem. Men det forklarer hvorfor det russiske fængselsvæsen uden videre løslod fangerne, udtaler Eva Merkacheva til det russiske nyhedsbureau Ria Novosti, skriver mediet Meduza.

Ifølge Washington Post mener Eva Merkacheva, at Putin har holdt det hemmeligt for at omgås lovgivningen og for at undgå, at straffefangernes navne blev offentliggjort.

Hvilket ellers er normalt ved en benådning i Rusland.

En soldat går ind til Wagner-gruppens kontorbygning i Moskva. Gruppen har brugt mange straffefanger i krigen. Foto: Igor Russak/ Ritzau Scanpix

Bruger mange straffefanger

Præsident Putins talsmand har været ude og kommentere på Eva Merkachevas udlægning.

Men Dmitrij Peskov nægtede ifølge Washington Post at svare direkte på spørgsmålet om de påståede hemmelige dekreter, der skulle have løsladt fangerne.

- I ved, at en benådning kan kun blive udføres gennem et præsidentielt dekret. I streng overensstemmelse med loven, lød ordene, da journalister i Rusland forsøgte at spørge om de hemmelige benådninger.

Wagner-gruppen bruger mange straffefanger i deres kampe i det østlige Ukraine.

De bliver lovet deres frihed mod at tjene i et halvt år hos Wagner-gruppen.

Mange af dem har mistet livet på Ukraines slagmarker. Vestlige eksperter har udtalt, at de ofte er blevet brugt som kanonføde.

Specielt i området omkring byen Bakhmut, der kaldes for 'Putins kødhakker' eller bare 'kødhakkeren'.

Voldsomme kampe tirsdag omkring byen Bakhmut. Foto:Clodagh Kilcoyne/ Ritzau Scanpix

Lederen af Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, også kendt som Putins kok, var med da de første tidligere straffefanger forleden kunne tage hjem.

Her gav han dem et forholdsvist bizart råd:

- Lad være med at voldtage kvinder, at drikke for meget og opføre jer dårligt, sagde han.

Organisationen Russia Behind Bars forventer dog at de straffefanger, som er blevet løsladt snart vil være tilbage på slagmarken.

Ukrainske soldater tæt på byen Bakhmut tirsdag. Foto: Clodagh Kilcoyne/Ritzau Scanpix

Tvivl om østlig by

Kampene fortsætter omkring den østlige by Bakhmut.

Jevgenij Prigozjin påstod tidligere, at Rusland havde indtaget den vigtige by Soledar, som ligger lige ved siden af Bakhmut.

Men den ukrainske hær afviser, at russerne har indtaget Soledar.

- Byen er ikke under Den Russiske Føderations Kontrol. Der er voldsomme kampe i gang lige nu. Det er en kompliceret situation her, siger en talsperson for Ukraines østkommando.

- Intensiteten i kampene nær Bakhmut kan sammenlignes med Anden Verdenskrig, tilføjer personen ifølge Ritzau.