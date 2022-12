Putin beordrer strengere grænsekontrol og afsløring af spioner

Ruslands præsident, Vladimir Putin, beordrer mandag, at kontrollen af Ruslands grænser styrkes.

Det skriver flere forskellige nyhedsbureauer - heriblandt russiske.

Præsidenten giver også russiske efterretningstjenester ordre til at kontrollere større forsamlinger.

- Arbejdet må intensiveres gennem grænsekontrollen og den føderale sikkerhedstjeneste (FSB).

- Og den (grænsen, red.) skal være pålideligt beskyttet. Alle forsøg på at krænke den skal forhindres hurtigt og effektivt med brug af de kræfter og ressourcer, vi har til rådighed, herunder mobile indsatsstyrker og specialstyrker, siger Putin.

Talen sker på Sikkerhedsstyrkernes Dag, som er en mærkedag, der fejres i Rusland.

Putin instruerer også efterretningstjenesterne i at øge kontrollen med samfundet og maksimere 'brugen af operationelt, teknisk og personelt potentiale'. Det skal ifølge præsidenten ske for at forebygge risikoen for interne og udenlandske forrædere.

Det er også de russiske sikkerhedstjenestes opgave at garantere sikkerheden for de mennesker, der bor i de regioner i Ukraine, som Rusland i september erklærede som russiske. Både Ukraine og Vesten har kaldt det ulovlig annektering.

- Det er vores pligt at gøre alt, der er behov for for at garantere deres sikkerhed på alle måder og at respektere deres rettigheder og frihed, siger han.

Putin siger, at der skal være 'heftig bekæmpelse' af handlinger fra udenlandske efterretningstjenester, og at forrædere og spioner skal afsløres.

Det russiske statsejede nyhedsbureau RIA skriver, at Putin beder efterretningstjeneste om at kontrollere strategiske infrastrukturfaciliteter.

Ruslands invasion af Ukraine er nu i tiende måned, og der ikke umiddelbart udsigt til, at krigen snart er ovre. Titusindvis af mennesker er døde i krigen, og millioner er drevet på flugt.

Rusland kalder krigen for en 'særlig militæroperation' med det formål at 'denazificere' Ukraine.