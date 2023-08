Putin bliver væk

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har ingen planer om at dukke op til den døde Wagner-leder Jevgenij Prigozjins begravelse.

Det oplyser Dmitrij Peskov, talsmand for det russiske præsidentkontor.

Peskov siger, at præsidentkontoret ikke er bekendt med de konkrete planer for begravelsen, og at det er et anliggende for Prigozjins familie.

Prigozjin mistede livet for knap en uge siden - den 23. august - da han styrtede ned med et fly mellem Moskva og Sankt Petersborg.

Det skete, to måneder efter at Prigozjin som leder for Wagner havde stået i spidsen for et oprør mod Ruslands militære topledelse.

Nogle vestlige politikere og kommentatorer har spekuleret i, at Putin ville hævne sig og dermed har haft noget at gøre med Prigozjins død. Det har det russiske præsidentkontor afvist og kaldt for 'komplet løgn'.

Annonce:

Torsdag kondolerede Putin Prigozjins familie og sagde blandt andet, at han var en talentfuld forretningsmand.

Siden flystyrtet den 23. august har en undersøgelseskommission efterforsket styrtet.

Søndag oplyste efterforskerne, at identiteten på de personer, som døde i styrtet, svarer til passagerlisten på flyet.

Her blev identiteten på de i alt ti døde fastslået.

Der blev dog ikke delt yderligere detaljer om testene, og forholdene bag hændelsen, herunder Prigozjins død, er fortsat uklare.

Heller ikke myndigheder har endnu udtalt sig om en årsag til ulykken.

Prigozjin førte an i den private militærgruppes kortvarige oprør mod den russiske militærledelse i juni. Her marcherede gruppen mod den russiske hovedstad, Moskva.

Marchen endte med, at der blev indgået en aftale mellem den russiske præsident, Vladimir Putin, og Wagner-gruppen, som afsluttede oprøret og flyttede soldater til Belarus.