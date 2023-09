Putin: Drop denne ene lov - så stopper vi

Ifølge Vladimir Putin kan Ukraine med en snuptag få fred, hvis de bare dropper deres lov om at forbyde forhandlinger med Rusland

I over 18 måneder har Ruslands angrebskrig mod nabolandet Ukraine stået på.

Men nu fortæller Vladimir Putin, at krigen ifølge ham meget nemt kan få en ende.

Hvis Ukraine bare dropper deres lov, der forbyder fredsforhandlinger med Rusland, så vil Rusland være klar på at stoppe deres regelmæssige angreb på nabolandet.

Det siger Vladimir Putin ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

- For at starte fredsprocessen skal regimet i Kiev først og fremmest droppe deres forbud imod forhandllinger. Kiev skal efterfølgende sige, at de er klar til det. Det er det hele, og så må vi se, siger Vladimir Putin.

Volodymyr Zelenskyj er ganske klar i mælet. Han nægter at tale med Putin, og der er sågar vedtaget en lov i Ukraine, der forbyder det. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix)

Hvordan kan vi det?

Det åbenlyse spørgsmål er naturligvis, hvorfor Vladimir Putin og Rusland ikke bare selv gør en ende på krigen ved at stoppe med at angribe Ukraine. Men det havde Vladimir Putin også en forklaring på.

- De folk, vi taler med, som gerne vil mægle, siger til mig: 'Er I klar til at stoppe fjendtlighederne?' Men hvordan kan vi stoppe det, når den anden side er i gang med en modoffensiv? Hvad skal vi gøre? De er i gang med en offensiv, og vi siger bare 'vi overgiver os', siger Vladimir Putin.

Meldingen fra Putin kommer i kølvandet på endnu et russisk angreb. Søndag blev en person såret i den ukrainske hovedstad, efter at en sværm af russiske droner natten til søndag fløj ind over byen.

Det skrev borgmester Vitalij Klytjko på beskedtjenesten Telegram.

Klytjko kunne klokken 00.41 dansk tid natten til søndag berette om, at det ukrainske luftværn var kommet på overarbejde, og at flere droner var på vej mod hovedstaden.

- Faldende vragrester i distrikterne Podilskyj, Sjevtjenkivskyj og Sviatosjyn i hovedstaden. Alle tjenester rykker ud, skrev han.

Foto: Ritzau Scanpix

Regelmæssige angreb

Søndag morgen oplyser Ukraines militær, at Rusland i løbet af natten har sendt 32 droner ind over Ukraine. Af dem er 25 blevet skudt ned af Ukraines luftværn.

Det fremgår endnu ikke, om de øvrige droner formåede at angribe mål på ukrainsk territorium.

Rusland sender regelmæssigt droneangreb ind over Kyiv, og selv om det er sjældent, at dronerne rammer deres mål, er det stadig enormt farligt, fordi vragresterne ofte styrter til jorden i beboede områder.

To personer mistede i slutningen af august livet som følge af et droneangreb mod Kyiv, da de blev ramt af vragrester.

Ved den hændelse blev flere end 20 droner og missiler ødelagt af Kyivs luftforsvar. Militæradministrationen i Kyiv har siden vurderet, at det var det hidtil voldsomste droneangreb mod hovedstaden, siden russiske angreb mod Kyiv for alvor blev genoptaget i foråret.

Kyiv ligger på Dnepr-floden, som løber fra Sortehavet ved den ukrainske sydkyst op til grænsen mod Belarus.

Hovedstaden ligger næsten 500 kilometer fra grænsen til den østlige region Donetsk, hvor de fleste af kamphandlingerne i Ukraine foregår.

Efter meldingerne om russiske droner over Ukraine natten til søndag har Rusland beskyldt Ukraine for at sende droner mod Krim-halvøen.

Det russiske luftværn har søndag morgen således ødelagt otte droner og tre speedbåde på Sortehavet.