'Putin er et pikhoved': Nu med flammer

Et ukrainsk bryggeri skifter produktion og laver nu molotovcocktails i stedet for øl

UKRAINE (Ekstra Bladet): Uden foran bryggeriet Pravda står bryggeriarbejderen Nazar og producerer firmaets nyeste produkt - molotovcocktails.

Molotovcocktails er en billig brandbombe, som kan være et effektivt våben mod russerne.

- Man tager lidt acetone, så det klistrer godt og brænder præcis, hvor man har ramt. Derefter blandet vi det med benzin og motorolie, som skal op i flasken, forklarer Nazar til Ekstra Bladet, mens han laver endnu en molotovcocktail.

I den vestlige storby Lviv har bryggeriet nu omlagt produktionen - fra øl til molotovcocktails - for at kunne hjælpe deres landsmænd mod russerne.

- Vi vil gerne bidrage, hvor vi kan. Vi er gode til at producere ting, der har noget med flasker og væske at gøre. Det er vores forsøg på at hjælpe til, fortæller Yuriy Zastavnyi, som er medejer af bryggeriet.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Billigt men effektivt våben

Langs med bryggeriets ydervægge står kasserne med den samlede produktion fra lørdag - som var firmaets første dag som molotovcocktail-fabrikant. Hvide stofklude er proppet ned i flaskerne, som er to tredjedele fyldt med benzin og motorolie, og en gummielastik holder kluden lukket om flasken, indtil den skal bruges.

Molotovcocktails er ironisk nok opkaldt efter den sovjetiske udenrigsminister under anden verdenskrig, som hed Molotov til efternavn. Det var de finske frihedskæmpere, som navngav det legendariske partisan-våben under vinterkrigen mod Sovjet. De virker ved, at man sætter ild til kluden, som stikker halvt op af flasken, kaster flasken mod målet - for eksempel en russisk kampvogn, flasken smadres når den rammer målet og starter en brand. Det er en fattigmandsudgave af en brandbombe.

- Det er et virkelig effektivt våben, i forhold til produktionsomkostningerne. Selv almindelige borgere kan bruge dem. Dem vi producerer, er tiltænkt det ukrainske hjemmeværn og vores checkpoints, siger Yuriy Zastavnyi. Han fortæller Ekstra Bladet, at halvdelen af deres molotovcocktails skal blive i Lviv, mens den anden halvdel skal til den belejrede hovedstad Kijev.

På de sociale medier er der en lang række videoer, som viser ukrainerne gøre molotovcocktails klar, men også videoer hvor de billige brandbomber bliver kastet mod russiske kampvogne.

Putin er et pikhoved

Bryggeriet er kendt for at lave en øl med navnet “Putin er et pikhoved”. Det er netop de flasker, som bryggeriarbejderne er i gang med at fylde benzin på, da Ekstra Bladet kommer på besøg.

- Men vi diskriminerer ikke. Vi laver også molotovcocktails ud af andre flasker og andre bryggerier er også velkomne til at kommer med deres flasker, så vi sammen kan producere en masse molotovcocktails, som forhåbentlig kan stoppe nogle russiske kampvogne, siger Yuriy Zastavnyi til Ekstra Bladet.