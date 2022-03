Putin er et pikhoved - nu på dansk?

Ukrainsk bryggeri opfordrer nu danske bryggerier til at lave øl, hvor overskuddet går til ukrainske flygtninge. Bryggeriet laver blandt andet en øl med navnet 'Putin er et pikhoved'

Snart kan man måske gå på værtshus i Danmark og købe den i Ukraine så kendte øl 'Putin er et pikhoved'. For bryggeriet bag øllen opfordrer nu danske og internationale bryggerier til at indgå i et samarbejde, hvor overskuddet går til ukrainske flygtninge.

- Vi forsøger bare at hjælpe, hvor vi kan. Vi håber, at danske bryggerier vil støtte op om projektet, sammen med deres internationale bryggerikollegaer, lyder det fra Yuri Zastavny, medejer af bryggeriet 'Pravda' i Lviv i Ukraine.

Over 150 bryggerier i 18 lande har ifølge Pravda indgået et partnerskab i 'Brew for Ukraine'. Indtil videre er ingen danske bryggerier gået med. Men de danske bryggerier har nu mulighed for at tilgå opskrifterne til Pravdas fem største sællerter og downloade mærkater til at sætte på flaskerne.

- De kan bare oversætte mærkaterne til dansk, hvis de vil. Så der for eksempel kan stå 'Putin er et pikhoved' på dansk på flaskerne, siger Yuri Zastavny til Ekstra Bladet.

Kendt for molotovcocktails

Bryggeriet, som nu beder om dansk øl-hjælp, blev kort efter invasionen kendt for at stoppe deres ølproduktion for i stedet at producere molotovcocktails. Du kan se videoen, da Ekstra Bladet besøgte bryggeriet i Ukraine og så deres molotovcocktail-produktion herunder:

Artiklen fortsætter efter videoen …

Danske bryggerier hjælper Ukraine

Ekstra Bladet har været i kontakt med flere danske bryggerier, som dog ikke på nuværende tidspunkt har planer om at sælge 'Putin er et pikhoved'-øllen eller andre af Pravdas forslag til internationale bryggerier.

Vi kontaktede blandt andet Carlsberg, som har mødt megen kritik efter at bryggeri-giganten har valgt at fortsætte deres produktion på de lokale Baltika-bryggerier i Rusland. Carlsberg har endnu ikke svaret, om de kunne tænke sig at indgå i et samarbejde med Pravda bryggeriet og deres 'Brew for Ukraine' projekt.

Men flere mindre danske bryggerier har allerede startet deres egen øl-støtte til Ukraine. Det gælder blandt andet mikrobryggeriet 'Barley Field Beer' i Nordsjælland og 'Small Batch' på Bornholm. Bornholmerne startede kort efter invasionen deres egen produktion af øllen 'Ale Aid', hvor alt indtægt skal gå til ukrainske flygtninge.

- Salget går helt forrygende. Vi lavede 1900 flasker og der er allerede udsolgt. Vi har samlet 75-80.000 kroner ind. Nu skal vi finde ud af, hvor de penge skal hen for at hjælpe ukrainerne bedst muligt, fortæller ejer af Small Batch, Johnny Fagerlund.

Penge til flygtninge

På Pravda-bryggeriet i Ukraine har de deres egen støttefond, hvor pengene fra et eventuelt samarbejde med et dansk bryggeri vil ende.

- Pengene går til to forskellige formål. Det ene er en nødhjælpsorganisation, som leverer mad til flygtningene på grænsen mellem Ukraine og Polen. Det andet er en organisation, som hjælper mødre og børn med vanskeligheder med at komme til det vestlige Ukraine og derefter bliver de transporteret til Polen, fortæller Yuri Zastavny.

Der er indført alkoholforbud i det meste af Ukraine på grund af krigen. Så indtil videre kan Ukrainerne ikke selv nyde de øl, som danske bryggerier nu bliver opfordret til at lave.

- Forhåbentlig stopper krigen snart og så kan vi brygge en sejrsøl og drikke den i stedet, siger Yuri Zastavny til Ekstra Bladet.

Billedgalleri: Bryggeriet Pravda går fra øl til molotovcoktails