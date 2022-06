Putin har intet imod et potentielt ukrainsk medlemskab af EU

Rusland har ikke noget imod, at Ukraine muligvis bliver medlem af EU.

Det siger den russiske præsident, Vladimir Putin, fredag under en tale ved Sankt Petersborgs Internationale Økonomiske Forum (Spief).

Udtalelsen kommer, efter at EU-Kommissionen tidligere fredag indstillede Ukraine til at blive kandidatland i unionen.

- Vi har intet imod det. Det er deres suveræne beslutning, om de vil tilslutte sig økonomiske unioner eller ej, siger Putin.

- Det er deres sag, det er en sag for det ukrainske folk, tilføjer han.

Rusland, som invaderede Ukraine 24. februar og siden har ledt en offensiv i landet, tager skarp afstand fra Ukraines ønske om at blive medlem af forsvarsalliancen Nato, som den russiske regering betragter som en trussel.

Men 'hvad angår ukrainernes økonomiske integrering, er det deres valg', siger Putin.

- EU er ikke en militær alliance - i modsætning til Nato, siger den russiske præsident.

Putin mener dog, at hvis Ukraine går videre med sit mulige medlemskab af EU, så vil landet 'blive til en semikoloni' under vestlige lande.

- Det er min mening, siger han.

En såkaldt semikoloni er et land, der officielt er uafhængigt, men som i virkeligheden er under udenlandsk dominans.

På et pressemøde i Bruxelles tidligere fredag fortalte EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, at kommissionen foreslår Ukraine som kandidatland i EU. Det sker dog på betingelse af, at Ukraine vil gennemføre reformer.

- Ukraine fortjener et europæisk perspektiv. Landet bør bydes velkommen som kandidatland. Det er dog med forståelsen, at meget er gjort, men meget udestår fortsat, sagde Ursula von der Leyen.

Det er i sidste ende EU-medlemslandene, som beslutter, om et land skal have status som kandidatland. Det skal EU's stats- og regeringschefer efter planen afgøre på et topmøde i Bruxelles i næste uge.