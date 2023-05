Putin i hårdt angreb: De har glemt det!

Alles øjne er tirsdag morgen rettet mod den russiske præsident.

Vladimir Putin indledte kort efter klokken 9 sin tale i forbindelse med 'sejrsdagen' i Rusland, og med det samme langede han ud efter Vesten.

- Vesten har glemt, hvem der bekæmpede nazismen. De har som mål at ødelægge vores land, siger han fra talerstolen.

Samtidig fortæller han, hvordan det russiske moderland er under angreb, og at Vesten spreder had og russofobi.

Det fremgår af den tv-transmitterede tale fra den russiske hovedstad.

Putin på talerstolen. Foto: Ritzau Scanpix

Putin har flere gange anklaget Ukraine for at være nazistisk og har angivet 'afnazificering' som en af grundene til invasionen af nabolandet. Præsidenten har ikke fremlagt nogen beviser for sin påstand.

Som afslutning på tirsdagens tale sagde Putin:

- For Rusland, for vores væbnede styrker, for sejr!

Sejrsdagen

Normalt er 9. maj en kæmpe begivenhed i Rusland, der fejres med en kæmpe parade og fremvisning af militært isenkram.

Selv om krigen raser i Ukraine, vil festlighederne alligevel finde sted i Moskva under et massivt sikkerhedsopbud. Men i seks andre regioner i Rusland er de blevet aflyst.

Ukraine skal ifølge Volodymyr Zelenskyj fremover fejre sejren over Nazityskland 8. maj, som i den vestlige verden, og ikke dagen efter, som Rusland - og dermed Ukraine som tidligere del af Sovjetunionen - har tradition for.



- Det er et oplagt forsøg på at lægge afstand til Rusland og til Sovjetunionen. Der er en fornemmelse af, at Rusland har skamredet hele afslutningen på anden verdenskrig, og at styret meget kynisk bruger den politisk, siger Rusland-ekspert Flemming Splidsboel Hansen.



Og ifølge Andrei Kolesniko, der er ruslandsekspert og 'senior fellow' hos Moskva-baserede Carnegie Endowment for International Peace, har det udviklet sig til den vigtigste dag på året for Vladimir Putin.

- For Putin er det langt den vigtigste event på året. Putin bruger paraden til at underbygge sin legitimitet fra paraden, hvor han fremstiller sig selv som den direkte arvtager til Ruslands hær, der besejrede Nazityskland, siger han til The Guardian.

I 2022 talte Putin foran omkring 11.000 soldater, mens der var cirka 130 militære køretøjer til stede ved paraden. Det forventes, at det bliver en smule mere afdæmpet i år.

Freder Putin: Han er en helt

