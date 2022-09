Putin i nyt samarbejde

Det ser igen ud til at den russiske krigsmaskine er i bekneb, efter Putin er søgt mod en kontroversiel våbenleverandør.

Millionvis af raketter og attilerigranater er nemlig blevet sendt fra Nordkorea til Rusland ifølge nye amerikanske efterretninger.

Det skriver New York Times.

Og det er ifølge en anonym amerikansk myndighedsperson et tegn på, at sanktionerne mod Rusland virker.

Ifølge The Guardian udtalte han, at handlen med Nordkorea er et tegn på, at 'det russiske militær fortsat lider under alvorlig forsynings-knaphed i Ukraine - dels affødt eksport-kontrol og sanktioner'.

Defekte droner

Efterretningerne kommer kort tid efter, at det blev offentligt kendt, at Rusland har modtaget iransk-producerede droner, som havde mekaniske problemer.

Og oplysningerne om Putins nye handelskammerater er bare endnu et eksempel på den russiske krigsmaskines problemer.

Det har nemlig også tidligere været fremme, hvordan Putin hvervede soldater i de russiske fængsler, mod at de ville modtage amnesti.

Spirende samarbejde

Nordkorea er blevet udelukket for samarbejde med Vesten, og det derfor er det lukkede land søgt mod andre internationale partnere.

Det Nordkoreanske regime har tidligere været ude og beskylde USA for at være årsagen til det, der sker i Ukraine.

Og Putin har accepteret det Nordkoreanske regimes venneanmodninger, da landenes ledere for nylig beskrev deres fremtidige samarbejde som et 'omfattende' og 'strategisk og taktisk' samarbejde mellem Rusland og Nordkorea.

