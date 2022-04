Putin: - I vil dræbe vores journalister

Den russiske præsident, Vladimir Putin, anklager mandag Vesten for at planlægge at myrde russiske journalister

Mandag holdt den russiske præsident, Vladimir Putin, pressemøde, hvor han anklagede Vesten for, at ville slå russiske journalister ihjel.

- Her til morgen stoppede den føderale sikkerhedstjeneste aktiviteterne i en terrorgruppe, der planlagde at angribe og dræbe en berømt russisk tv-journalist, sagde Putin på pressemødet.

Det skriver Reuters, som dog ikke har haft mulighed for at verificere de russiske anklager.

Det skulle efter sigende være den russiske tv-journalist Vladimir Solovyev, som gruppen ville slå ihjel. I sidste uge gik han på russisk tv, og bekendtgjorde, at Nato vil blive ødelagt.

Han er kendt for at være indirekte talerør for den russiske regering og den russiske præsident, Vladimir Putin.

Terrorgruppe tilbageholdt

Det er ifølge det russiske nyhedsbureau Interfax medlemmer af en nationalistisk gruppe, som står bag planerne om at slå den russiske tv-journalist ihjel.

Gruppen handlede efter sigende på ordre fra ukrainske spioner, som i samarbejde med Vesten forsøger at ødelægge Rusland indefra.

Putin fastslog på pressemødet, at sådanne forsøg vil mislykkes.

Ukraine afviser

Den ukrainske sikkerhedstjeneste (SBU) har på Telegram afvist Putins anklager.

Her skriver de, at de ikke står bag planer, som skulle have til hensigt at slå den russiske tv-journalist Vladimir Solovyev ihjel.