Putin indrømmer: Modoffensiven er stor

Den ukrainske modoffensiv er i fuld gang.

Det er der særligt én mand, der må sande, i takt med at flere og flere områder meldes generobret af de ukrainske styrker.

Hans navn er Vladimir Putin.

- Den (modoffensiven, red.) er i stor skala og pågår i flere forskellige regioner, lød det tirsdag fra præsidenten.

Det skriver Dagbladet, som citerer Reuters.

Den ukrainske modoffensiv er stor, men har ingen succes, hævder Putin. Foto: Sergei Bobylyov/AFP/Ritzau Scanpix

Succes eller ej?

Putin hævder dog, at Ukraine ikke har haft succes med deres offensiv.

Ukrainerne skulle have ti gange flere tab en Rusland, påstår han.

Landsbyen Neskuchne meldes generobret af ukrainske styrker. Foto: Oleksandr Ratushniak/Reuters/Ritzau Scanpix

Fra ukrainsk hold er meldingen en noget anden.

Mandag meddelte landets viceforsvarsminister, Hanna Maljar, at man indtil videre har generobret syv landsbyer.

Presset på egen jord

I den seneste tid er det lykkedes pro-ukrainske oprørsgrupper at sætte russiske styrker under pres i grænseregionen Belgorod.

Altså på russisk jord.

Det har sat Putin under pres, har seniorforsker Flemming Splidsboel tidligere konstateret over for Ekstra Bladet. Nu indrømmer præsidenten, at angrebene har udgjort et væsentligt problem.

- Vi kunne have forberedt os bedre på angreb i Rusland, siger Putin, som fortæller, at man nu vil styrke grænseforsvaret.