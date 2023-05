Putin kan blive arresteret: - De har ikke noget valg

De sydafrikanske myndigheder er tvunget til at arrestere Vladimir Putin, hvis den russiske præsident deltager fysisk på et topmøde i august. Derfor ønsker de, han bliver væk

Til august er Vladimir Putin inviteret til topmøde, men han gør nok klogt i ikke at tage afsted.

Ruslands præsident har nemlig en international arrestordre hængende over sit hoved, og derfor har Sydafrika, topmødets værtsland, ikke noget valg: Putin skal arresteres, hvis han dukker op.

- Juridisk har sydafrikanske myndigheder ikke noget valg. Hvis de ikke pågriber Putin, bryder de ikke bare international lov, men også lovene i Sydafrika, siger Priyal Singh, forsker ved Sydafrikas institut for sikkerhedsstudier, til Moscow Times.

Samme konklusion har man også draget i Sydafrika. Ifølge The Times, som har talt med kilder i landets regering, ønsker sydafrikanerne derfor, at Putin bliver væk.

I stedet vil han blive bedt om at deltage via en Zoom-forbindelse, når lederne af de såkaldte BRIKS-lande, Rusland, Kina, Sydafrika, Brasilien og Indien, mødes, skriver mediet.

Vil stadig deltage

Når Putin står til at blive arresteret i Sydafrika, skyldes det en arrestordre, den Internationale Straffedomstol (ICC) har udstedt som følge af Ruslands angrebskrig i Ukraine.

Sydafrika har underskrevet ICC's såkaldte Rom-statut og er derfor et af 123 lande, som er forpligtet til at arrestere og udlevere præsidenten til retsforfølgelse i Haag.

Putins talsmand har dog over for Moscow Times gjort det klart, at præsidenten agter at deltage på topmødet. Spørgsmålet er så, om det bliver fysisk eller digitalt.

- Vi vil afklare, hvad de (Sydafrika, red.) mener om dette, siger talsmand Dmitrij Peskov.