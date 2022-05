Putin klar med fup-afstemning

En 13-årig dreng er blevet dræbt efter et missilhav har ramt byen Odessa i Ukraine. Se den ødelagte by og mere andet fra det ukrainske i Ekstra Bladets overblik over det seneste nye fra krigen i Ukraine ovenfor

Putin griber dybt i skuffen over skumle planer og tager drejebogen fra annekteringen af Krim i 2014 i brug.

Ifølge amerikanske efterretningskilder planlægger Rusland nemlig folkeafstemninger i de to udbryderrepublikker Donetsk og Luhansk samt den besatte Kherson-region, der ligger langs Sortehavets kyst.



Borgerne skal stemme om hvorvidt områderne skal forlade Ukraine og indgå i Rusland.

- Folkeafstemningerne bliver rent fup. Både stemmedeltagelse, hvem som rent faktisk er tilstede i regionen, samt selve optællingen vil give mulighed for svindel.

- Det bliver fup på alle planer, udtaler Flemming Splidsboel, ruslandsekspert og seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier til Ekstra Bladet.

Drejebog fra Krim

De to udbryderrepublikker Donetsk og Luhansk har været kontrolleret af prorussiske separatister siden 2014.

Samme år annekterede russerne halvøen Krim. Her afholdt de en folkeafstemning, der er blevet stærkt kritiseret og de fleste iagttagere betragter som svindel.

Resultatet viste, at 96 procent stemte for, at Krim skulle blive russisk. Det internationale samfund anerkender ikke afstemningen, blandt andet fordi der var russiske soldater tilstede på halvøen.

- Putin bruger en drejebog, som minder meget om, hvad der skete på Krim. Det er bare en mere langstrakt plan, siger Flemming Splidsboel.

Seniorforskeren mener, at Putin hele tiden har planlagt, at de to udbryderrepublikker skulle gennemgå en falsk afstemning.

Kherson-regionen, som ligger lige over Krim, er blevet indtaget af russerne under krigen og nu vil besættelsesmagten indføre rublen som valuta i området.

Ifølge de amerikanske efterretningskilder kan afstemningerne i de tre regioner ske allerede midt i maj.

Putin elsker pseudo-jura

De forskellige “folkeafstemninger” vil højst sandsynligt vise stor tilslutning til, at områderne skal indgå i Rusland. Men de vurderes altså til at blive baseret på svindel og humbug. Ligesom på Krim i 2014.

Avisen Washington Post citerer en ekspertkilde for, at Europa måske vil acceptere en annektering af store ukrainske områder til gengæld for en våbenhvile.

Ukrainerne vil dog næppe gå med til det på nuværende tidspunkt. Fordi de stadig har relativ succes med at slå tilbage mod Rusland.

Formålet med de falske folkeafstemninger er, at give Rusland en form for legitimitet i et forsøg på at annektere de nye regioner.

Selvom store dele af verden vil være klar over, at de kommende folkeafstemninger vil være fusk.

- Putin elsker den slags pseudo-jura. Så kan han stille sig op og sige, at en annektering baserer sig på en folkeafstemning.

- Men i virkeligheden er det bare fup, siger ruslandsekspert og seniorforsker Flemming Splidsboel til Ekstra Bladet.