Putin mister endnu en af sine topfolk

Endnu en af Vladimir Putins topfolk meldes dræbt i Ukraine.

Seneste i rækken er Andre Palij, der frem til sin død var helt i toppen af den russiske Sortehavsflåde.

På det sociale medie Telegram oplyser senator i Sevastopol-regionen, Jekaterina Altabajeva, at Palij er blevet skudt og dræbt under kampene i Mariupol.

Dødsfaldet er også bekræftet af det statskontrollerede nyhedsbureau RIA Novosti søndag eftermiddag.

- Sevastopol led et tungt, uopretteligt tab, skriver Altabajeva ifølge norske Dagbladet.

Født i Ukraine

Sevastopol er den største by på den annekterede Krim-halvø. Byen er en vigtig havneby for Putin, og den fungerer samtidig som base for Sortehavsflåden, hvor Palij altså havde en fremtrædende rolle.

Palij er angiveligt født i Ukraine, men nægtede ifølge russiske oplysninger at aflægge sin værnepligt i Ukraines militær, men sluttede sig i stedet til Ruslands.

Russiske skibe, der ligger til anker i havnebyen Sevastopol på Krim-halvøen. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Han kæmpede i Georgien 2008, hvor Rusland for første gang siden Sovjetunionens opløsning ikke tøvede med at benytte sig af magt mod et af sine nabolande.

Han spillede angiveligt også en vigtig rolle for russerne i Syrien, hvor han var næstkommanderende for de væbnede styrker.

Ukrainske myndigheder meldte allerede drabet på Palij ud søndag morgen, mens de russiske myndigheder først søndag eftermiddag bekræftede dødsfaldet.

En af mange

Siden Rusland for tre uger siden begyndte invasionen af Ukraine, har en række russiske topfolk måttet lade livet.

Onsdag blev den russiske general Oleg Mitjajev dræbt i kamp ifølge de ukrainske myndigheder. Han er angiveligt den fjerde general, der er dræbt i krigen i Ukraine.

- Det er helt usædvanligt, at så mange generaler er så langt fremme i fronten og dermed sårbare, siger militæranalytiker Per Erik Solli til Dagbladet.