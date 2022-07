Putin mister momentum

Ukrainske styrker har formået at stoppe den russiske fremmarch, der har domineret krigen i Ukraine de sidste par uger.

De sidste 72 timer har russerne ikke gjort nogen fremskridt i regionen, og nu mener britiske efterretninger, at russerne står til at miste det momentum, som de har opbygget over det seneste stykke tid.

Det skriver det britiske forsvarsministerium.

Modoffensiv

Ukraines forsvarsminister, Oleksii Reznikov, har tidligere udtalt, at der ville komme en stor ukrainsk modoffensiv, og noget kunne tyde på, at ukrainerne nu organiserer et tilbageslag mod russerne.

Ukraine har modtaget flere våbenleverancer fra USA og andre vestlige lande, og onsdag begyndte Ukraine at angribe Rusland med langtrækkende missiler.

Og netop våbenhjælpen fra Vesten er fuldkommen afgørende.

- Våbenhjælpen kan ændre krigen. Det er utrolig vigtigt, fordi det kan fratage russernes kampgejst, sagde lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen i juni.

Han understregede på daværende tidspunkt, at langtrækkende missiler kunne vende krigens udvikling.

