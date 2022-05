Putin-nederlag kan betyde atomangreb

Rusland har præventivt slået en aggression tilbage. Det var en tvungen, rettidig - og den eneste rigtige - beslutning, sagde Putin blandt andet i sin tale til nationen på på årsdagen for Sovjetunionens sejr over Nazityskland

Putin vil måske bruge atomvåben, hvis han føler, at regimet eller Rusland er truet på livet. Det kan ske med et russisk nederlag i Ukraine, fortæller amerikansk efterretningschef. Stadig kun lille risiko for brug af atomvåben, vurderer danske eksperter

Putin er presset på slagmarken, og det har fået snakken om et eventuelt russisk atomangreb i Ukraine til at blusse op igen.

Men det bliver først en mulighed, hvis den russiske præsident ser en eksistentiel trussel mod moder Rusland eller Putins regime, lyder vurderingen fra USA øverste efterretningschef.

Det kan ske med et nederlag i Ukraine.

- Vi mener, at (Putins opfattelse af en eksistensiel trussel.red.) kan ske i det tilfælde, han føler, at han taber krigen i Ukraine.

- Og at Nato enten intervenerer eller er i gang med at intervenere, hvilket ville hjælpe til en opfattelse af, at han taber krigen, udtalte Avril Haines, direktør for USA’s nationale efterretningstjeneste, i en senatshøring tirsdag.

Avril Haines understregede, at de amerikanske efterretningschefer ikke ser nogen konkret trussel, hvor Putin vil gribe til atomvåben, fortæller CNN.

Vil blive advaret

Avril Haines forklarede, at Putin har en lang række andre muligheder for konventionel krigsførelse, før han vil bruge atomvåben.

- Der er en lang række ting, han vil gøre i en eskalering, før han vil gribe til atomvåben. Og han vil højst sandsynligt også sende signaler om det på forhånd, udtalte Avril Haines.

Signalerne kunne være store atomøvelser med brug af interkontinentale missiler, store bombefly og strategiske ubåde.

Selvom efterretningschefen ikke opfatter brug af atomvåben som nært forestående, er frygten for det steget i den amerikanske hovedstad, fortæller CNN.

Det sker, fordi Vesten og USA i stigende grad hjælper Ukraine. Både med våben og efterretninger.

- Vi er selvfølgelig i en situation, hvor vi støtter Ukraine. Men vi vil heller ikke ende med tredje verdenskrig, og vi ønsker ikke en situation, hvor aktørerne bruger atomvåben, udtalte Avril Haines ved høringen i det amerikanske Senat.

Et russisk interkontinentalt missilsystem, der kan bruges til at affyre atomvåben, vises frem ved militærparaden på Den Røde Plads i Moskva mandag. Foto: Kirill Kudryavtsev/ Ritzau Scanpix

Eksperter: Lille risiko for atomvåben

Rusland råder over en række mindre atomvåben, som kan blive brugt i krigen mod Ukraine.

Hvis Putin og Rusland bliver presset op i en krog, har nogle advaret om, at præsidenten vil kunne gribe til atomvåben.

Men danske eksperter vurderer, at risikoen stadig er meget lille.

- Putin og hans inderkreds ved, at det er den sikre vej til at miste alt. De er jo ikke ude på at begå selvmord. Der er lav risiko, men jeg vil ikke sige, at det er umuligt, udtaler Jacob Kaarsbo, senioranalytiker i tænketanken Europa og tidligere chefanalytiker i FE.

- Der skal meget til. Vi skal selvfølgelig være opmærksomme på det, men der er lav risiko. Det vil være en meget grænseoverskridende handling, som også vil give Rusland store problemer med dets allierede såsom Kina, udtaler Flemming Splidsboel, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Emil og Stefan blev beskudt i Ukraine i krigens første dage. Hør deres historie i Ekstra Bladets podcast 'Dårligt nyt fra Østfronten' herunder eller i din podcast-app. Alle afsnit er ude nu!