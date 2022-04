Putin: Nobelt at invadere

Krigen mod Ukraine var uundgåelig. Det var kun et spørgsmål om tid. Og hensigten var ifølge Vladimir 'nobel'.

Det lader han forstå i en tale under en ceremoni på rumbasen Vostotjni Cosmodrome i den fjernøstlige del af Rusland, ifølge nyhedsbureauet Tass.

- Der er ingen tvivl. Målene er fuldstændig klare, og de er noble, siger han.

Præsidenten siger også, at Rusland ikke vil tolerere 'folkemordet' i Donbas i det østlige Ukraine.

Ingen uafhængige organisationer har dog bekræftet Ruslands påstande om et folkemord på prorussiske borgere i det østlige Ukraine.

Umuligt at isolere os

Tass skriver videre, at Putin under sit besøg afviser, at Rusland kan isoleres, selvom Vesten prøver med omfattende sanktioner.

- Vi kommer ikke til at lukke. I den moderne verden er det fuldstændig umuligt helt at isolere nogen, og det er umuligt at gøre det over for et så enormt land som Rusland.

- Så vi vil arbejde sammen med de partnere, der ønsker at arbejde sammen med os, siger han.

Rusland vil fra nu af udvikle sin egen ekspertise inden for felter, som det tidligere kunne købe sig til ude i verden.

- Vi vil fremme vores egen ekspertise, som vi tidligere kunne købe frit for petrodollars og for gas, forklarer Putin.

Rusland indledte 24. februar invasionen i Ukraine. Det var, efter Ukraine, USA og Vesten havde nægtet at efterkomme flere krav fra Moskva.

Det handlede blandt andet om, at Ukraine aldrig måtte blive en del af Nato. At landet skulle lade sig afmilitarisere og anerkende, at den ukrainske halvø Krim, som den russiske regering annekterede i 2014, er en del af Rusland.

Ukraine har ydet hård modstand over for de russiske styrker. Samtidig har Vesten indført hårde sanktioner mod Rusland og Putins nærmeste folk. Der er også begyndt at strømme mange våben ind fra USA og EU til de ukrainske styrker.