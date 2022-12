Putin ønsker optrappet militærsamarbejde med Kina

Ruslands præsident, Vladimir Putin, ønsker at få optrappet et militært samarbejde med Kina.

Ved en videokonference fredag med Kinas præsident, Xi Jinping, inviterede Putin den kinesiske leder til Moskva på et statsbesøg i foråret.

- Besøget vil gøre det klart for hele verden, at båndene mellem Rusland og Kina er stærk, sagde Putin i begyndelsen af videomødet med præsident Xi, som blev udsendt på Ruslands statslige tv fredag.

Xi Jinpings besøg i Moskva er ikke endeligt bestemt. De to præsidenter mødtes senest i Samarkand i Uzbekistan i september.

Putin hyldede de to landes indsats for at modvirke vestlig indflydelse.

Putin sagde også, at forholdet mellem de to lande bliver stadig vigtigere som en stabiliserende faktor i verden.

- Rusland har som mål at få styrket det militære samarbejde med Kina, sagde Putin, som er isoleret i store dele af verden.

- Det vil være stabiliserende for den internationale sikkerhed, sagde den russiske præsident.

Som følge af omfattende vestlige sanktioner efter Ruslands invasion af Ukraine er Putin stærkt opsat på at styrke både de politiske og de militære forbindelser til Kina.

I forrige uge signalerede den kinesiske regering, at Kina vil styrke forholdet til Rusland i det kommende år.

Krigen i Ukraine er dog et vanskeligt emne for Kinas leder, som forsøger at få Kina til at fremstå som neutral i konflikten. Kina har været tilbageholdende med at kritisere Rusland for invasionen af Ukraine.

Fra kinesisk side er invasionen ikke blevet fordømt. Kineserne har heller ikke sluttet sig til de vestlige sanktioner mod Rusland. Præsident Xi har også flere gange opfordret til våbenhvile i Ukraine, hvilket kunne opfattes som en indirekte kritik af Putin.

I FN har Kina undladt at stemme i flere FN-afstemninger om krigen.