Putin om atomkrig: 'Der kan ikke være nogen vindere'

Zelenskyj sagde søndag aften, at Rusland ikke har nogen chance for at vinde krigen, og at det er vigtigt, at Ukraine holder fast i sine positioner, bliv opdateret på det og meget mere i det daglige overblik over krigen i Ukraine

'Der kan ikke være nogen vindere i en atomkrig, og den må aldrig blive udkæmpet'.

Det skriver Ruslands præsident, Vladimir Putin, i en udtalelse til deltagere i en konference om ikkespredning af atomvåben i New York mandag.

Han skriver videre, at Rusland går ind for 'lige og udelelig sikkerhed for alle medlemmer af verdenssamfundet'.

Det er lidt over fem måneder siden, at Putin gav russiske styrker ordre til at invadere nabolandet Ukraine.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Atomvåben kan ifølge præsident Vladimir Putins cheftalsmand blive taget i anvendelse i tilfælde af 'en eksistentiel trussel' mod Rusland, siger han i et ekslusivt interview med CNN Putins talsmand har tidligere udtalt, at atomvåben er på bordet i forhold til krigen i Ukraine.

International bekymring

Siden da har der i stigende grad været en international bekymring for, om atomvåben kan blive anvendt i den krig.

Få dage efter invasionen af Ukraine meddelte Putin, at Rusland vil øge sit atomberedskab.

Han sagde på det tidspunkt i en tv-tale, at Rusland ville sætte såkaldte afskrækkelsesstyrker i højt beredskab.

Annonce:

Samtidig advarede den russiske præsident om, at hvis udenforstående blander sig i krigen, vil det have militære konsekvenser af hidtil uset karakter.

Det fik i marts FN's generalsekretær, António Guterres, til at advare om, at 'udsigten til en atomkonflikt, der engang var utænkelig, er nu tilbage inden for mulighedernes grænse'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den belarusiske leder, Aleksandr Lukasjenko, og Vladimir Putin har drøftet russiske atomvåben i Belarus. Foto: Ritzau Scanpix

Retter fælles kritik

På mandagens konference i New York retter USA, Frankrig og Storbritannien en fælles kritik mod Rusland for den 'uansvarlige og farlige' antydning af, at atomvåben kan blive brugt i krigen i Ukraine.

- Efter Ruslands ubegrundede og ulovlig angrebskrig mod Ukraine opfordrer vi Rusland til at indstille den uansvarlige og farlige retorik og adfærd om atomvåben og leve op til sine internationale forpligtelser, lyder det ifølge AFP i en udtalelse fra de tre lande.

Annonce:

- Atomvåben skal, så længe de eksisterer, tjene defensive formål, afskrække aggression og forhindre krig. Vi fordømmer dem, der vil bruge eller true med at bruge atomvåben som militær tvang, trussel eller afpresning.

Fra dansk side deltager udenrigsminister Jeppe Kofod (S) mandag og tirsdag i konferencen for nedrustning og ikkespredning af atomvåben.

Konferencen er for lande, der har tilsluttet sig traktaten om ikkespredning af atomvåben (NPT).

Rusland er også blandt de 191 lande, der har tilsluttet sig traktaten.

Putin har tidligere truet med at flytte atomvåben til Belarus. Gør han det, kan de meget vel komme i brug, mener russisk historiker. Læs mere her.