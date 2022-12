Putin om forhandling: - Alle må blive enige om realiteterne

Den russiske præsident Vladimir Putin kom kort ind på muligheden for forhandlinger under en russisk pressekonference fredag

På en russisk pressekonference fredag kom den russike præsident Vladimir Putin kort ind på muligheden for potentielle forhandlinger i forbindelse med krigen i Ukraine.

- Forhandlingsprocessen i sin helhed, ja, den vil formentlig blive svær og tage noget tid. Men på den ene eller den anden måde, bliver alle involverede i denne proces nødt til at blive enig om de realiteter, som lige nu former sig, sagde Putin.

Det skriver The Guardian.

Udtalelsen kommer ovenpå en uge hvor Putin både har udtalt, at truslen omkring en atomkrig stiger.

- Risikoen (for en atomkrig - red.) er stigende. Hvorfor benægte det?, udtalte Putin ifølge det russiske nyhedsbureau Tass onsdag.

Desuden udtalte han, at han spåede, at krigen ville blive 'en lang proces'.

Går efter planen

Derudover fortalte han dog også det russiske folk at 'den militære operation' i Ukraine gik efter planen.

De seneste uger har Rusland ramt forskellige forsyningskilder i Ukraine, herunder strømledninger. Foto: Oleksandr Gimanov/Ritzau Scanpix

Annonce:

- Alt er stabilt. Der er ingen spørgsmål eller problemer, udtalte den russiske præsident på pressekonferencen.

Det sagde han, på trods af at man fra russisk side forventede, at krigen var overstået hurtigt. Det viste papirer, man fandt kort tid efter, at krigen var begyndt.

Men ti måneder senere er krigen altså langt fra vundet, og de russiske styrker har også måttet trække sig tilbage af flere omgange.

Ikke en overgivelse

Selvom Putin på pressekonferencen nævner muligheden for forhandling, så er der ikke noget, der tyder på, at Volodomyr Zelenskyj og ham selv sætter sig ved forhandlingsbordet i nærmeste fremtid.

Den seneste tid har Rusland ramt en række forsyningskilder i Kiev, som har gjort, at mange står uden varme og elektricitet

Artiklen fortsætter under billedet ...



Ukrainere går i Kiev, mens krigen fortsætter. Foto: Gleb Garanich/Ritzau Scanpix

Annonce:

- Vi har aldrig forventet, at de vil prøve at ødelægge infrastrukturen i vores byer. De ønsker at fryse den civile befolkning. De vil slå os ihjel og have et Ukraine uden ukrainere, udtalte Ukraines borgmester, eks-bokseren Vitali Klitschko til The Guardian.

Derudover meddelte amerikanerne også fornyligt, at samarbejdet mellem Iran og Rusland var styrket.

- Der er tale om et fuldt forsvarsmæssigt partnerskab, sagde USA's FN-ambassadør, Barbara Woodward.

Iran beskyldes af Vesten for at forsyne Rusland med et stort antal droner. Dette afvises dog i Teheran. Men amerikanerne siger altså, at samarbejdet mellem Iran og Rusland nu også omfatter helikoptere og kampfly ud over droner.

Læs også: Brutalt magtspil: Putins nye træk